Головна Хроніки Новий рівень пропаганди — в РФ студентів вчать заповідей патріота

Новий рівень пропаганди — в РФ студентів вчать заповідей патріота

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 18:17
Університет Кубані транслює пропагандистські заповіді Проханова й Дугіна
Лекції для студентів. Фото: росЗМІ

В Росії у Кубанському державному університеті почали демонструвати студентам так звані "заповіді патріота". По суті це набір із 12 тез під назвою "Вищі знання патріота Росії", які розробили у середовищі Ізборського клубу, до якого входять ідеологи російського неоконсервативного руху. 

Про це повідомили в росЗМІ.

Читайте також:

Російських студентів вчать, що Росія є провідною державою у світі і усі війни виправдані

Відомо, що пропагандистські тези були підготовлені політологом Варданом Багдасаряном. Він є професором МДУ, постійним членом Ізборського клубу та у 2024 році виступав довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах. Саме Багдасарян торік опублікував цей перелік у вигляді "Пам’ятки патріоту Росії" на сайті клубу.

У тексті, який тепер транслюють студентам, присутні як загальні пропагандистські формули, так і пряме визначення "ворогів Росії". У перших пунктах цих "заповідей" стверджується, що ті, хто протистоїть Росії, нібито є ворогами Бога. Далі документ проголошує, що Росія нібито "непереможна", а її головна перемога є неминучою та "принесе людству гармонію й щастя".

null
Заповіді російських патріотів. Фото: соцмережі

Примітно, що Ізборський клуб, у межах якого була розроблена ця "пам’ятка", виник у 2012 році за ініціативи проросійських пропагандистів Олександра Дугіна та Олександра Проханова й від самого початку мав підтримку російської влади. До складу клубу в різний час входили радник Путіна Сергій Глазьєв, а на першому засіданні були присутні тодішній міністр культури Володимир Мединський і губернатор Псковської області Андрій Турчак.

Низку матеріалів та методичок, створених клубом, за повідомленнями російських ЗМІ, уже використовують у школах і дитячих садках у регіонах РФ. Тепер ці ідеологічні напрацювання демонструють і студентам КубГУ.

Нагадаємо, також в Росії та на ТОТ України відкривають пропагандистські музеї про війну. Туди масово водять школярів та навіть дошкільнят та пояснюють, чому напад на Україну є "виправданим". 

А допитливим росіянам почали відключати інтернет за користування сервісами VPN.

студенти росіяни навчання пропаганда Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
