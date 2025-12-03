Университет Кубани транслирует пропагандистские заповеди Проханова и Дугина

Лекции для студентов. Фото: росСМИ

В России в Кубанском государственном университете начали демонстрировать студентам так называемые "заповеди патриота". По сути это набор из 12 тезисов под названием "Высшие знания патриота России", которые разработали в среде Изборского клуба, в который входят идеологи российского неоконсервативного движения.

Об этом сообщили в росСМИ.

Известно, что пропагандистские тезисы были подготовлены политологом Варданом Багдасаряном. Он является профессором МГУ, постоянным членом Изборского клуба и в 2024 году выступал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Именно Багдасарян в прошлом году опубликовал этот перечень в виде "Памятки патриоту России" на сайте клуба.

В тексте, который теперь транслируют студентам, присутствуют как общие пропагандистские формулы, так и прямое определение "врагов России". В первых пунктах этих "заповедей" утверждается, что те, кто противостоит России, якобы являются врагами Бога. Далее документ провозглашает, что Россия якобы "непобедима", а ее главная победа неизбежна и "принесет человечеству гармонию и счастье".

Заповеди российских патриотов. Фото: соцсети

Примечательно, что Изборский клуб, в рамках которого была разработана эта "памятка", возник в 2012 году по инициативе пророссийских пропагандистов Александра Дугина и Александра Проханова и изначально пользовался поддержкой российских властей. В состав клуба в разное время входили советник Путина Сергей Глазьев, а на первом заседании присутствовали тогдашний министр культуры Владимир Мединский и губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Ряд материалов и методичек, созданных клубом, по сообщениям российских СМИ, уже используются в школах и детских садах в регионах РФ. Теперь эти идеологические наработки демонстрируют и студентам КубГУ.

Напомним, также в России и на ВОТ Украины открывают пропагандистские музеи о войне. Туда массово водят школьников и даже дошкольников и объясняют, почему нападение на Украину является "оправданным".

А любознательным россиянам начали отключать интернет за пользование сервисами VPN.