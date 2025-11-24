Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Депутат РФ пропонує відправляти безпритульних собак на мінні поля

Депутат РФ пропонує відправляти безпритульних собак на мінні поля

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 22:54
Оновлено: 12:05
Російський депутат запропонував розміновувати поля собаками
Російський депутат Борис Мельниченко. Фото: кадр з відео

У Красноярському краї ухвалили закон про поводження з безпритульними тваринами, але головною темою дня стала не сама постанова, а висловлювання одного з місцевих депутатів. Зокрема, новоприйнятий документ встановив, що в Росії з 1 березня 2026 року агресивних собак, хворих тварин та тих, що нападали на людей, присиплятимуть протягом доби. А от російський чиновник вважає, що тварин можна посилати на смерть.

Скандальну заяву оприлюднили російські ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Російський чиновник запропонував відправляти собак на заміновані поля

Поки депутати обговорювали вже готовий закон, Борис Мельниченко раптово вирішив "внести свіжу ідею". Він запропонував відправляти безпритульних собак у зону бойових дій.

Мовляв, якщо військові ризикують життям, бо "підписали контракт", то чому б не зробити собак військовозобов’язаними і не відправляти їх прочісувати мінні поля. За його словами, така ініціатива могла б ще й зекономити бюджет — мовляв, є ж організації, які захищають тварин, то може й їх теж "перекласти в іншу категорію".

Втім у залі ніхто з присутніх на ці пропозиції навіть не зреагував — обговорення просто пішло далі, ніби нічого дивного ніхто й не казав.

Нагадаємо, також в Росії запропонували заборонити усі імпортні іграшки та продемонстрували альтернативи для дітей. 

А в Краснодарі через суд покарали жінку, яка ворожила на картах Таро.

росіяни собака міни розмінування Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації