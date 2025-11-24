Російський депутат запропонував розміновувати поля собаками

Російський депутат Борис Мельниченко. Фото: кадр з відео

У Красноярському краї ухвалили закон про поводження з безпритульними тваринами, але головною темою дня стала не сама постанова, а висловлювання одного з місцевих депутатів. Зокрема, новоприйнятий документ встановив, що в Росії з 1 березня 2026 року агресивних собак, хворих тварин та тих, що нападали на людей, присиплятимуть протягом доби. А от російський чиновник вважає, що тварин можна посилати на смерть.

Скандальну заяву оприлюднили російські ЗМІ.

Російський чиновник запропонував відправляти собак на заміновані поля

Поки депутати обговорювали вже готовий закон, Борис Мельниченко раптово вирішив "внести свіжу ідею". Він запропонував відправляти безпритульних собак у зону бойових дій.

Мовляв, якщо військові ризикують життям, бо "підписали контракт", то чому б не зробити собак військовозобов’язаними і не відправляти їх прочісувати мінні поля. За його словами, така ініціатива могла б ще й зекономити бюджет — мовляв, є ж організації, які захищають тварин, то може й їх теж "перекласти в іншу категорію".

Втім у залі ніхто з присутніх на ці пропозиції навіть не зреагував — обговорення просто пішло далі, ніби нічого дивного ніхто й не казав.

