Российский депутат предложил разминировать поля собаками

Российский депутат Борис Мельниченко. Фото: кадр из видео

В Красноярском крае приняли закон об обращении с бездомными животными, но главной темой дня стало не само постановление, а высказывание одного из местных депутатов. В частности, новопринятый документ установил, что в России с 1 марта 2026 года агрессивных собак, больных животных и тех, которые нападали на людей, будут усыплять в течение суток. А вот российский чиновник считает, что животных можно посылать на смерть.

Скандальное заявление обнародовали российские СМИ.

Реклама

Читайте также:

Российский чиновник предложил отправлять собак на заминированные поля

Пока депутаты обсуждали уже готовый закон, Борис Мельниченко внезапно решил "внести свежую идею". Он предложил отправлять бездомных собак в зону боевых действий.

Мол, если военные рискуют жизнью, потому что "подписали контракт", то почему бы не сделать собак военнообязанными и не отправлять их прочесывать минные поля. По его словам, такая инициатива могла бы еще и сэкономить бюджет — мол, есть же организации, которые защищают животных, то может и их тоже "перевести в другую категорию".

Впрочем, в зале никто из присутствующих на эти предложения даже не отреагировал — обсуждение просто пошло дальше, будто ничего удивительного никто и не говорил.

Напомним, также в России предложили запретить все импортные игрушки и продемонстрировали альтернативы для детей.

А в Краснодаре через суд наказали женщину, которая гадала на картах Таро.