Депутат РФ предлагает отправлять бездомных собак на минные поля

Депутат РФ предлагает отправлять бездомных собак на минные поля

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 22:54
обновлено: 12:05
Российский депутат предложил разминировать поля собаками
Российский депутат Борис Мельниченко. Фото: кадр из видео

В Красноярском крае приняли закон об обращении с бездомными животными, но главной темой дня стало не само постановление, а высказывание одного из местных депутатов. В частности, новопринятый документ установил, что в России с 1 марта 2026 года агрессивных собак, больных животных и тех, которые нападали на людей, будут усыплять в течение суток. А вот российский чиновник считает, что животных можно посылать на смерть.

Скандальное заявление обнародовали российские СМИ.



Российский чиновник предложил отправлять собак на заминированные поля

Пока депутаты обсуждали уже готовый закон, Борис Мельниченко внезапно решил "внести свежую идею". Он предложил отправлять бездомных собак в зону боевых действий.

Мол, если военные рискуют жизнью, потому что "подписали контракт", то почему бы не сделать собак военнообязанными и не отправлять их прочесывать минные поля. По его словам, такая инициатива могла бы еще и сэкономить бюджет — мол, есть же организации, которые защищают животных, то может и их тоже "перевести в другую категорию".

Впрочем, в зале никто из присутствующих на эти предложения даже не отреагировал — обсуждение просто пошло дальше, будто ничего удивительного никто и не говорил.

Напомним, также в России предложили запретить все импортные игрушки и продемонстрировали альтернативы для детей.

А в Краснодаре через суд наказали женщину, которая гадала на картах Таро.

россияне собака мины разминирование Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
