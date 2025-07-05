Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість Забудова ділянки — скільки відсотків землі можна використати

Забудова ділянки — скільки відсотків землі можна використати

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 10:50
Який відсоток забудови земельної ділянки дозволено у 2025 — норми та умови
Приватний будинок. Фото: Freepik

У 2025 році питання допустимого відсотка забудови земельної ділянки стало ще більш актуальним — як для приватних власників, так і для забудовників. В умовах обмежених ресурсів, необхідності оптимального використання територій, безпечної щільності забудови та запитів на якісне середовище для життя – це більше не просто технічна деталь. Це юридичний і містобудівний обмежувач, який формує вигляд майбутнього — кожної вулиці, двору і будинку.

Допустимий відсоток забудови визначає, яку частину ділянки дозволено зайняти будівлями, наголошує адвокат Юрій Брикайло. Решта має залишатися вільною — для повітря, зелені, сонця, водовідведення, пожежних під’їздів і приватного простору.

Реклама
Читайте також:

Якщо нехтувати цим обмеженням — виникають не лише юридичні ризики, а й конфлікти з сусідами, неможливість оформити право власності, а подекуди — й обов’язок знести "зайве".

Що регулює відсоток забудови у 2025 році

У 2025 році ключовим нормативним документом залишається ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій", а також Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності". У поєднанні з детальними планами територій (ДПТ), зонінгами та Містобудівними умовами та обмеженнями (МУО) — ці документи визначають межі допустимого.

Для індивідуального житлового будівництва діє традиційне обмеження — не більше 30% площі ділянки. Для садибної забудови — до 40%. Проте що більша ділянка — то більше гнучкості. Що менша — то обмеження стають жорсткішими.

Таким чином на маленькій ділянці побудувати великий будинок — це не лише порушення норм, а й створення проблем самим собі. Відсутність відступів, затінення, вологість — усе це потім неможливо виправити.

Два приклади — два різні світи

  1. Власник шести соток у селищі має обмеження у 30% забудови. Це 180 кв. м на все — будинок, господарські споруди, гараж. Якщо людина збудує 200 кв. м лише під дім — це вже порушення.
  2. Промислове підприємство в межах міста може мати дозволену забудову до 70%, якщо це передбачено містобудівною документацією. Але навіть тоді вимоги до проїздів, безпеки та зелених зон залишаються обов’язковими.

Ці приклади показують, що ключ — не лише у відсотку, а у правильному тлумаченні документації.

Як визначити свій "ліміт"

Спершу дізнайтесь цільове призначення ділянки — воно вказане у Витягу з Державного земельного кадастру. Потім звіртесь із місцевою містобудівною документацією — вона може мати уточнення або інші обмеження.

Якщо плануєте будівництво — зверніться до місцевого архітектурного відділу й отримаєте Містобудівні умови та обмеження. У цьому документі чітко вказується дозволений відсоток забудови, відступи, поверховість тощо.

Без цього розрахунок "на око" або "як у сусіда" — найкоротший шлях до штрафів або суду.

Що буде, якщо перевищити норму

Наслідки можуть бути суттєвими:

  • не видадуть сертифікат про прийняття в експлуатацію;
  • не зареєструють право власності;
  • забудову можуть визнати самочинною й вимагати її демонтажу;
  • у майбутньому виникнуть складнощі з продажем, даруванням чи оформленням спадщини.

Експерти зазначають, що у 2025 році зросла кількість відмов у реєстрації права власності саме через перевищення площі забудови. Позиція нотаріусів і реєстраторів стала жорсткішою, наголошують фахівці.

Які зміни готуються до кінця 2025 року

Влада анонсувала зміни до будівельних норм, які можуть набути чинності наприкінці року. Серед головних новацій:

  • врахування інсоляції як обов’язкового критерію — тобто кожна забудова має забезпечити необхідну кількість сонячного світла для житла;
  • жорсткіші вимоги до зелених зон і проїздів;
  • обмеження щільності у прибережних, лісових і курортних територіях;
  • встановлення мінімальних відступів від меж ділянки навіть для тимчасових споруд.

Це означає, що забудовникам варто діяти завчасно й перевіряти не лише чинні, а й ті норми, що можуть бути затверджені протягом року.

Що ще варто знати українцям

Навіть прості споруди на присадибній ділянці вимагають не тільки планування, а й дотримання юридичних норм. Законодавство України суворо регламентує, які об'єкти потребують дозволу на будівництво, а які можна зводити без нього.

Також важливо пам'ятати, що висотність житлових будинків у сільській місцевості суворо регулюється чинним законодавством.

земля нерухомість будівництво документи будинок
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації