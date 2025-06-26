Ціни на житло у США побили рекорд — аналітика ринку

Будинок на продаж. Фото: Freepik

У травні американський ринок житла знову приголомшив аналітиків: попри високі іпотечні ставки, продажі зросли на 0,8%, до 4,03 мільйона одиниць у річному обчисленні. Це трохи вище, ніж прогнозували експерти — вони очікували зниження. Натомість ціни, замість того щоб відреагувати на обмеження попиту, піднялись до рекордного рівня — 422 800 дол.

На перший погляд, така динаміка може виглядати нелогічною. Але головна причина — нестача пропозиції та адаптація покупців до нової реальності, пише CNBC.

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"Відносно низький рівень продажів — це наслідок сталих високих ставок за іпотекою. Але попит залишається живим завдяки зростанню доходів та стабільному ринку праці", — пояснює головний економіст Національної асоціації рієлторів (NAR)Лоуренс Юн.

Географія ринку: де зростав попит, а де — охолонув

Найпомітніше зростання зафіксоване на Північному Сході США (+4,2%), а також у Середньому Заході та Півдні країни. Натомість на Заході відбувся спад — угод поменшало, а ціни знизилися на 5,4%. Це виняток на тлі загальної тенденції до зростання.

Аналітики пояснюють: йдеться про угоди, які були укладені ще в березні-квітні, коли іпотечні ставки були дещо нижчими. У квітні вони вже перевищили 7%, і цей стрибок може мати відкладений ефект на дані в найближчі місяці.

Сегменти ринку: хто купує і що саме

Попит концентрується у середньоціновому сегменті — від 750 тис. дол. до 1 млн дол. У класі "люкс" (понад 1 млн дол.) спостерігається спад активності.

"Навіть у преміальному сегменті не спостерігається відриву від загального тренду. Це може бути пов’язано з коливаннями на фондовому ринку та запровадженням нових мит на імпорт", — зазначає Юн.

Водночас 28% будинків було продано дорожче за виставлену ціну, що свідчить про напружену конкуренцію серед покупців. На ринку домінує психологія терміновості — ті, хто вже звик до високих ставок, хочуть "встигнути купити" до наступного стрибка.

Готівка та новачки на ринку

Все менше покупців заходять на ринок вперше — частка новачків упала до 30%. Натомість 27% угод було здійснено за готівку, що на кілька пунктів більше, ніж торік. Це вказує на посилення ролі інвесторів, які не залежать від банків.

"Ринок дедалі більше орієнтується на тих, хто має накопичення або капітал. Молодим покупцям складно конкурувати", — наголошує Юн.

Час продажу також зріс — у середньому будинок продається за 27 днів, тоді як рік тому це було 24 дні. Це може свідчити про певне уповільнення ринку, хоча й не критичне.

Пропозиція зросла, але дефіцит не зник

На кінець травня у продажу було 1,54 мільйона об'єктів, що на 20% більше, ніж торік. Але навіть таке суттєве збільшення не компенсувало нестачу, сформовану в попередні роки.

Ринок досі працює у форматі "ринку продавця", де пропозиція поступається попиту.

Що буде далі: очікування другої половини року

Аналітики та рієлтори очікують, що ринок може активізуватись, якщо іпотечні ставки почнуть знижуватись. У другій половині 2025 року можливе поступове пом’якшення монетарної політики ФРС — і це відкриє нові можливості для покупців.

"Покупці зараз знаходяться у вичікувальній позиції. Якщо ставки підуть вниз, ми побачимо нову хвилю активності", — прогнозує Юн.

Утім, зниження цін очікувати поки що не варто — дефіцит пропозиції і сильна економіка працюють на підтримку вартості нерухомості.

Як повідомлялось, придбати власне житло в США — це мета, яка для когось є цілком досяжною, а для інших здається майже неможливою. Багато що залежить від міста, де ви мешкаєте, працюєте та плануєте купувати нерухомість.

Також ми розповідали, що ринок оренди житла в США відзначається суттєвими регіональними відмінностями. Традиційно, прибережні міста (особливо на Північному Сході та Заході) є значно дорожчими через високу щільність населення та економічні можливості. На противагу цьому, внутрішні регіони країни пропонують набагато доступніші варіанти оренди.