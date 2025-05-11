Проникнення на приватну територію у 2025 — яке покарання загрожує

Паркан. Фото: Freepik

У 2025 році захист недоторканності житла та приватної власності залишається одним із ключових прав громадян України, гарантованим Конституцією та Кримінальним кодексом. Незаконне проникнення на приватну територію, до житла чи іншого володіння особи є серйозним порушенням, за яке передбачена кримінальна відповідальність.

Як зазначають юристи Безоплатної правової допомоги, під захистом закону перебуває не лише квартира чи будинок. Згідно з частиною 2 статті 233 Кримінального процесуального кодексу України, до "іншого володіння" належать:

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земельна ділянка;

гараж;

будь-які господарські, службові чи побутові приміщення;

навіть транспортний засіб.

Таким чином, проникнення на огороджену територію двору — вже є підставою для кримінальної відповідальності, навіть якщо порушник не дістався безпосередньо до будинку.

Конституційна гарантія і винятки

Стаття 30 Конституції України чітко забороняє проникнення до житла або іншого володіння без вмотивованого рішення суду.

Виняток становлять невідкладні випадки, такі як:

рятування життя або майна під час надзвичайної ситуації;

переслідування особи, підозрюваної у злочині;

припинення злочину, що загрожує життю.

В інших ситуаціях навіть поліція не має права заходити на приватну територію без спеціального дозволу.

Покарання за незаконне проникнення

Законодавство не зазнало кардинальних змін, але актуалізовано практики його застосування в умовах воєнного стану. Основна відповідальність прописана у статті 162 Кримінального кодексу України.

Порушення недоторканості житла чи іншого володіння особи передбачає:

штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 850 до 1 700 грн);

виправні роботи до 2 років;

або обмеження волі до 3 років.

Посилення відповідальності можливе, якщо дія вчинена:

з насильством або загрозою його застосування;

за попередньою змовою групою осіб;

з проникненням до житла службовою особою з перевищенням повноважень.

У такому разі можлива навіть реальна тюремна строкова відповідальність до 5 років.

А як щодо незаконного обшуку чи виселення

Порушенням є не лише фізичне проникнення, а й незаконний огляд, обшук чи виселення.

Обшук вважається незаконним, якщо його провели особи без відповідних повноважень або без дотримання процедурних норм (ст. 234-236 КПК).

Виселення без рішення суду — злочин, навіть якщо це здійснюють власники помешкання, але не через належний механізм. Зокрема, ст. 47 Конституції України забороняє примусове позбавлення житла без законних підстав.

Воєнний стан: більше повноважень, але не безмежність

У 2025 році, в умовах дії правового режиму воєнного стану, порядок дещо відрізняється. Уповноважені особи можуть увійти до житла без судового дозволу у надзвичайних випадках:

під час евакуації населення;

з метою врятування життя;

або припинення терористичної загрози.

Проте навіть у таких ситуаціях повідомлення про факт проникнення фіксується документально. І будь-яке обмеження права користування майном у результаті таких дій — недопустиме.

Чи можна захищати свою територію самостійно

Закон визнає право на захист власності, однак не дозволяє самосуд. Якщо особа вдається до насильства чи пошкодження чужого майна у відповідь на проникнення — її дії також можуть бути кваліфіковані як злочин.

Найкраще рішення — виклик поліції, фіксація правопорушення (відео, свідки) та подання заяви.

Зазначимо, у 2025 році, в умовах воєнного стану, економічної нестабільності та постійних змін у законодавстві, ризик втрати права власності в Україні стає не просто гіпотетичною загрозою, а юридичною реальністю. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб. В країні значно посилилася тенденція до втрати прав на нерухомість з причин, що не залежать від волі її власника.

Як повідомлялось, право власності на нерухомість є фундаментальним елементом юридичних відносин, що передбачає не лише фактичне володіння, а й офіційне підтвердження цього права. Важливо розуміти, що підписання договору чи отримання спадщини саме по собі не робить особу повноправним власником. Юридичний статус власника набувається лише після державної реєстрації права у відповідному реєстрі та отримання підтверджувального документа.