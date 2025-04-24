Як подарувати квартиру дитині у 2025 році: договір, дозвіл, права

Хлопчик з ноутбуком і коробками. Фото: Freepik

Подарувати квартиру неповнолітній дитині — це стратегічне рішення, яке може забезпечити її житлом у майбутньому та захистити майно від юридичних ризиків. У 2025 році законодавство України дозволяє оформлювати нерухомість на дітей будь-якого віку, але процес має свої особливості.

Як зазначають експерти АН "Маяк", законодавство України дозволяє передавати нерухомість на ім’я як малолітніх (до 14 років), так і неповнолітніх дітей (до 18 років). Обмежень за віком немає — дитина може стати власником у будь-який момент, навіть у 3-місячному віці.

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Способи набуття права власності:

дарування — найпопулярніший варіант;

успадкування — через заповіт або за законом;

купівля-продаж — житло купується від імені дитини.

У всіх цих випадках операція потребує дозволу органів опіки та піклування. Вони мають гарантувати, що інтереси дитини не порушено.

Способи передачі квартири неповнолітній дитині

Існує три основні способи оформлення квартири на дитину.

Дарування

Батьки чи інші особи можуть подарувати дитині квартиру, уклавши договір дарування. Цей документ має бути нотаріально посвідчений. У договорі можна вказати додаткові умови, наприклад, заборону на продаж квартири до досягнення дитиною 18 років.

Особливості:

дарувальник повинен бути повноправним власником квартири. Якщо нерухомість в іпотеці, подарувати її неможливо;

для дітей до 14 років договір підписують батьки або опікуни. Діти від 14 до 18 років можуть підписати документ самостійно, але за згодою батьків.

Купівля на ім’я дитини

Батьки можуть придбати квартиру, уклавши договір купівлі-продажу безпосередньо на дитину. Це зручний спосіб, оскільки не потребує додаткових угод, як-от дарчої чи заповіту.

Переваги:

нерухомість одразу належить дитині, що знижує ризики її відчуження;

у разі розлучення батьків квартира не підлягає поділу.

Продати чи здати в оренду таку квартиру до повноліття дитини можна лише за дозволом органів опіки.

Успадкування

Квартира може перейти дитині у спадок за заповітом або за законом. У цьому випадку право власності виникає після смерті спадкодавця, а процес оформлення також контролюється органами опіки.

Якщо дитині ще немає 14 років, усі юридичні дії від її імені виконують батьки чи опікуни.

Юридичні нюанси та роль органів опіки

Органи опіки та піклування відіграють ключову роль у процесі оформлення квартири на неповнолітнього. Їхнє завдання — переконатися, що угода не порушує права дитини. Дозвіл органів опіки потрібен для укладення договору дарування, купівлі квартири на ім’я дитини та оформлення спадщини.

Зазначимо, що угода не повинна погіршувати житлові умови дитини. А батьки чи опікуни мають довести, що мають достатньо ресурсів для утримання дитини після передачі квартири.

Які документи знадобляться

Щоб оформити квартиру на ім’я неповнолітнього, необхідно підготувати повний пакет документів:

паспорти та ІПН батьків/опікунів;

свідоцтво про народження дитини або її паспорт (з 14 років);

довідка про місце проживання дитини;

документи на нерухомість (право власності, техпаспорт);

згода батьків (у письмовій формі);

дозвіл органів опіки та піклування.

Для дарування додатково потрібні ІПН дарувальника, довідка про склад сім’ї. Для спадщини — заповіт, свідоцтво про смерть спадкодавця, довідка про його останнє місце реєстрації.

Обмеження та права дитини-власника

Дитина, яка стала власником квартири, має обмежені права до повноліття:

до 14 років — усі операції з нерухомістю (оренда, продаж) виконують батьки за згодою органів опіки;

від 14 до 18 років — дитина може брати участь в угодах, але потрібна письмова згода батьків і дозвіл опіки.

після 18 років — повне право розпоряджатися майном.

Органи опіки можуть заборонити операції, якщо вони суперечать інтересам дитини, наприклад, продаж квартири без надання рівноцінного житла.

Як повідомлялось, реєстрація місця проживання новонародженої дитини є однією з першочергових формальностей для батьків. У 2025 році в Україні існують чіткі законодавчі норми щодо термінів прописки та відповідальності за їх порушення.

Також ми розповідали, що відсутність прописки позбавляє дитину доступу до медичного обслуговування, державної підтримки та можливості відвідувати дитячий садок чи школу. Крім того, юридично реєстрація місця проживання є важливою для визначення юрисдикції органів опіки та впливає на судові рішення щодо місця проживання дитини після розлучення батьків.