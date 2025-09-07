В чому небезпека для власників неприватизованих квартир — правила та нюанси у 2025 році

Жінка та чоловік з документами. Фото: Freepik

В Україні й досі існує велика кількість квартир, які так і не були приватизовані. Їхні мешканці роками вважали себе фактичними власниками, але юридично вони залишаються лише наймачами. Це створює серйозні ризики, особливо в умовах, коли Верховна Рада вже прийняла за основу новий законопроєкт №12377 про основні засади житлової політики.

Цей документ, пояснює адвокат Роман Сімутін, скасовує звичні норми щодо використання неприватизованої нерухомості та приватизації житла.

Законопроєкт пропонує повністю оновити житлову політику з урахуванням вимог євроінтеграції. Він передбачає:

скасування Житлового кодексу УРСР 1984 року;

скасування закону про приватизацію державного житлового фонду;

новий порядок обліку державного та комунального житлового фонду;

акцент на розвитку соціального житла для малозабезпечених.

Особливу увагу законопроєкт приділяє обліку наявних неприватизованих квартир, які можуть бути віднесені до фонду соціального житла. Це й створює найбільшу небезпеку для мешканців.

Небезпека для мешканців неприватизованих квартир

Основний ризик полягає в тому, що люди, які не встигнуть приватизувати свої квартири, можуть втратити на них право. Фактично вони залишаться лише наймачами без гарантій на майбутнє.

"Третє, особи, які не встигли приватизувати своє житло до скасування відповідних норм, можуть втратити своє право на таке житло", — підкреслює Сімутін.

Це означає, що жодних правочинів із неприватизованим житлом у майбутньому провести буде неможливо. Такі квартири не можна буде продати, подарувати чи передати у спадок.

Правова невизначеність і що з нею робити

Водночас, наголошує юрист, поки що існує правова невизначеність. Законопроєкт ухвалено за основу, але його ще доопрацьовують. Проте вже зараз зрозуміло, що майбутнє неприватизованих квартир під питанням.

Ті, хто зволікатиме, ризикують втратити шанс стати повноправними власниками. При цьому не варто впадати у паніку.

"Хвилюватися не варто, проте і чекати без діяльності теж не слід. Я рекомендую вже сьогодні зайнятися процедурою приватизації свого житла", — наголошує Сімутін.

Що потрібно зробити власникам

Юрист радить діяти негайно. Для цього варто:

Зібрати необхідний пакет документів для приватизації. Подати їх у відповідні органи місцевого самоврядування. Дочекатися реєстрації права власності.

Навіть якщо закон буде ухвалено, розпочатий процес приватизації не можна зупинити. Це гарантує захист від можливих ризиків.

Старі документи і необхідність перевірки

Окрему небезпеку становлять випадки, коли люди досі користуються старими паперовими документами. Якщо право власності не внесене до Державного реєстру, воно юридично вважається неповним.

"Тим людям, у кого право власності досі підтверджено лише старими паперами до 2000 року та не перереєстровано з 2013 року, раджу перевірити відомості щодо свого житла та за потреби внести їх у реєстратора", — підсумовує Сімутін.

Як повідомлялось, для будь-яких операцій з нерухомістю в Україні — від продажу до передачі у спадок — критично важливо мати належні документи, що підтверджують право власності. Інакше ви ризикуєте отримати відмову в оформленні угоди або зіткнутися з тривалими судовими процесами.

Також ми розповідали, що приватизована земельна ділянка є цінним активом, що гарантує власнику право на користування нею. Попри це, існують законні підстави, які дозволяють державі або місцевій владі вилучити цю ділянку, навіть якщо вона перебуває в приватній власності.