В чем опасность для владельцев неприватизированных квартир — правила и нюансы в 2025 году

В Украине до сих пор существует большое количество квартир, которые так и не были приватизированы. Их жители годами считали себя фактическими собственниками, но юридически они остаются лишь нанимателями. Это создает серьезные риски, особенно в условиях, когда Верховная Рада уже приняла за основу новый законопроект №12377 об основных принципах жилищной политики.

Этот документ, объясняет адвокат Роман Симутин, отменяет привычные нормы по использованию неприватизированной недвижимости и приватизации жилья.

Законопроект предлагает полностью обновить жилищную политику с учетом требований евроинтеграции. Он предусматривает:

отмену Жилищного кодекса УССР 1984 года;

отмену закона о приватизации государственного жилищного фонда;

новый порядок учета государственного и коммунального жилищного фонда;

акцент на развитии социального жилья для малообеспеченных.

Особое внимание законопроект уделяет учету имеющихся неприватизированных квартир, которые могут быть отнесены к фонду социального жилья. Это и создает наибольшую опасность для жителей.

Опасность для жителей неприватизированных квартир

Основной риск заключается в том, что люди, которые не успеют приватизировать свои квартиры, могут потерять на них право. Фактически они останутся лишь нанимателями без гарантий на будущее.

"Те, кто не успел приватизировать свое жилье до отмены соответствующих норм, могут потерять свое право на такое жилье", — подчеркивает Симутин.

Это означает, что никаких сделок с неприватизированным жильем в будущем провести будет невозможно. Такие квартиры нельзя будет продать, подарить или передать по наследству.

Правовая неопределенность и что с ней делать

В то же время, отмечает юрист, пока существует правовая неопределенность. Законопроект принят за основу, но его еще дорабатывают. Однако уже сейчас понятно, что будущее неприватизированных квартир под вопросом.

Те, кто будет медлить, рискуют потерять шанс стать полноправными собственниками. При этом не стоит впадать в панику.

"Волноваться не стоит, однако и ждать без деятельности тоже не следует. Я рекомендую уже сегодня заняться процедурой приватизации своего жилья", — отмечает Симутин.

Что нужно сделать владельцам

Юрист советует действовать немедленно. Для этого стоит:

Собрать необходимый пакет документов для приватизации. Подать их в соответствующие органы местного самоуправления. Дождаться регистрации права собственности.

Даже если закон будет принят, начатый процесс приватизации нельзя остановить. Это гарантирует защиту от возможных рисков.

Старые документы и необходимость проверки

Отдельную опасность представляют случаи, когда люди до сих пор пользуются старыми бумажными документами. Если право собственности не внесено в Государственный реестр, оно юридически считается неполным.

"Тем людям, у кого право собственности до сих пор подтверждено только старыми бумагами до 2000 года и не перерегистрировано с 2013 года, советую проверить сведения о своем жилье и при необходимости внести их у регистратора", — заключает Симутин.

