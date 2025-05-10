Скільки квадратних метрів має бути майстер-спальня у 2025 році

Майстер-спальня. Unsplash

Майстер-спальня — це приватна зона власників житла, яка зазвичай поєднує функції спальні, гардеробу, іноді — санвузла або робочого куточка. Її площа має відповідати не тільки стандартам, а й способу життя мешканців, враховувати їхні звички, потребу в комфорті та функціональність на тривалий період.

Як пишуть фахівці порталу Domik.ua, розмір майстер-спальні впливає на комфорт, функціональність (можливість розмістити гардеробну чи робочий куточок) та психологічний стан (більші кімнати сприяють відчуттю свободи та спокою). Але ідеальний розмір майстер-спальні — це той, який відповідає вашим потребам і стилю життя. Для когось достатньо компактних 12 кв. м, а хтось мріє про розкішні 30 кв. м з панорамними вікнами.

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Мінімум для функціональності — від 14 кв. м

Фахівці з дизайну інтер’єру та архітектури вважають: мінімальна площа майстер-спальні має становити 14-16 кв. м. Це дозволяє розмістити:

двоспальне ліжко (160-180 см завширшки);

дві тумби;

просторий шафовий гардероб або комод;

вільні проходи з трьох боків (не менше 60 см).

Такий метраж забезпечує базовий комфорт, але не враховує додаткові зони — наприклад, куточок для роботи чи лаунж-зону.

Оптимальна площа — 18-25 кв. м

Це найпопулярніший варіант у сучасному житлі бізнес- і преміумкласу. Вона дозволяє:

інтегрувати в інтер’єр зону для читання або туалетний столик;

використовувати окремий гардероб замість шафи;

облаштувати робочий стіл або місце для тренажера;

відокремити невеликий санвузол.

Такий розмір особливо цінний у квартирах та будинках, де спальня є єдиним приватним простором дорослих.

Для двох: чому важливо рахувати потреби кожного

Площа має відповідати не лише меблевим запитам, а й стилю життя мешканців. Наприклад:

якщо один з партнерів прокидається рано — важливо розмістити зону для перевдягання або гардероб так, щоб не заважати іншому;

якщо один працює з дому — потрібна звукоізоляція робочої зони;

якщо є діти — батьки часто облаштовують у спальні куточок для малюка.

Тому проєктування майстер-спальні починається з аналізу щоденного сценарію використання простору.

Санвузол і гардероб: скільки місця "з’їдають" зручності

У сучасному житлі майстер-спальня часто включає санвузол (3-6 кв. м) та гардероб (4-6 кв. м). Тобто, загальна площа може сягати 25-30 кв. м, навіть без розкоші.

Середній варіант виглядає так:

спальня — 18 кв. м;

гардероб — 4 кв. м;

санвузол — 5 кв. м.

Це зручно, особливо вранці, коли хочеться уникнути черг у спільній ванній.

Як не переборщити: ризики зайвої площі

Хоча великі простори звучать привабливо, надмірна площа може стати мінусом:

важче опалювати й утримувати;

складніше зробити затишний інтер'єр — кімната може "звучати порожнечею";

неефективне використання квадратних метрів, які можна було б віддати під інші зони.

Тому експерти радять планувати не просто простір, а функції, які мають вміститися у спальню.

Раніше ми розповідали, що природне світло є ключовим елементом комфортного життя, впливаючи на самопочуття, продуктивність, сон і навіть комунальні витрати. Брак освітлення змушує використовувати штучне світло вдень, а його надлишок спричиняє перегрів та візуальний дискомфорт. Правильне планування приміщень з урахуванням сторін світу дозволяє досягти оптимального рівня освітленості та уникнути цих крайнощів.

Як повідомлялось, у 2025 році стандарти дизайну житла зазнали значних змін, і те, що раніше було в тренді, тепер може застаріти та зіпсувати враження від інтер'єру. Щоб ваш дім залишався актуальним і стильним, важливо знати, яких рішень варто уникати під час ремонту чи оновлення простору.