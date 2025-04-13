Інтер’єр квартири Тімура та Інни Мірошниченків: стиль, затишок і функціональність (фото)

Тімур та Інна Мірошниченки. Фото: _inna_mi_/Instagram

Тімур та Інна Мірошниченки — приклад сучасної української родини, яка поєднує публічність, багатодітне батьківство й тонке відчуття стилю. Їхній дім — це не просто житло, а простір зі змістом. Подружжя обрало не елітний заміський маєток, а комфортну столичну квартиру.

Як повідомляє "24 Канал", у кількох кімнатах і просторій кухні-студії мешкає велика родина — двоє біологічних та двоє названих дітей. Такий вибір житла засвідчує: для Мірошниченків головне — близькість, турбота й функціональність.

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Ключова концепція — "позачасовий комфорт"

Планування квартири одразу натякає на продуманий професійний підхід до дизайну. Інтер’єр створений для життя, не для фото в соцмережах. Стиль — мінімалістичний, спокійний, з акцентом на текстури та матеріали, які не вийдуть із моди.

Палітра — природна: білий, дерев’яні відтінки, глибокий зелений, трохи сірого та чорної фурнітури. Колірна схема повторюється в усіх зонах квартири, об’єднуючи її в єдиний простір.

Кухня-студія: функціональність, що не знецінює затишок

Центральне місце у квартирі — кухня-студія. Це простір, де збирається вся родина. Завдяки грамотному зонуванню (сіра плитка на кухні, дерев’яний ламінат у вітальні) простір виглядає структурованим, а не перевантаженим.

Кухня у квартирі Мірошниченків. Фото: _inna_mi_/Instagram

Кухонні фасади — комбінація білого та темно-зеленого з рифленою текстурою. Чорна фурнітура додає стриманої динаміки. Світлодіодне підсвічування на плінтусах та багаторівневе освітлення забезпечують атмосферність у будь-який час доби.

Інна Мірошниченко на кухні. Фото: _inna_mi_/Instagram

Атмосфера родинного тепла

Однією з найтепліших деталей інтер'єру є відкрита система полиць із сімейними фото, книгами та нагородами. Вона не лише прикрашає кімнату, а й відкриває погляд на цінності родини — близькість, пам'ять і традиції.

Полиці у вітальні Мірошниченків. Фото: _inna_mi_/Instagram

Дерев’яні панелі за телевізором — ще один вдалий акцент. Вони надають стіні глибини, роблять інтер’єр живим. Уся композиція доповнена підвісною білою тумбою, яка не перетягує увагу, а гармонізує простір.

Дерев’яні панелі за телевізором у вітальні Мірошниченків. Фото: _inna_mi_/Instagram

Дзеркала, шафи й продумане зберігання

У коридорі встановлено шафу з дзеркальними дверцятами — вдале рішення для візуального розширення простору. Зберігання організоване так, щоб у квартирі панував порядок без надлишку закритих конструкцій.

Як відтворити атмосферу затишку квартири Мірошниченків у себе

Поєднуйте природні кольори: зелений і дерево — позачасові рішення, що не набридають.

Грайте з фактурами: рифлена поверхня додає інтер’єру глибини навіть без яскравих кольорів.

Не жертвуйте зручністю: багаторівневе освітлення, продумане зберігання та ергономіка — основа функціонального дому.

Сентиментальні акценти мають значення: відкриті полиці з фото й нагородами створюють індивідуальність інтер’єру.

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