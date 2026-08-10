Жінкам після 60 варто змінити лише одну звичку у догляді за шкірою

Догляд за обличчям, жінка у віці. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Зрілій шкірі зовсім не обов’язково влаштовувати щовечора марафон із баночками. Після 60 років набагато важливіше не кількість косметики, а те, наскільки регулярно ви очищаєте, зволожуєте та захищаєте обличчя.

Новини.LIVE з посиланням на interia.kobieta розповість про одну просту звичку, на яку достатньо витрачати близько хвилини.

Правила нанесення крему на обличчя після 60

З роками шкіра стає тоншою, сухішою і вже не так добре утримує вологу. Через це звичний крем може відчуватися інакше, а після вмивання частіше з’являється стягнутість. Саме тому не обов’язково одразу купувати цілу полицю нової косметики. Почніть із того, що вже є під рукою.

Нанесіть крем на обличчя та протягом хвилини легко розподіліть його пальцями. Не потрібно сильно натискати або розтягувати шкіру. Рухайтеся від центру обличчя до країв: від підборіддя у бік вух, від носа до скронь, від брів угору.

Шию теж не варто залишати без уваги. А ось ділянку навколо очей краще не терти — тут достатньо розподілити невелику кількість засобу безіменним пальцем.

На що дивитися у складі крему

Після 60 років шкірі часто бракує не "сильнішого ліфтингу", а нормального зволоження та підтримки захисного бар’єра. Якщо шкіра суха, у складі крему можна шукати гліцерин, гіалуронову кислоту або бетаїн. Кераміди, сквалан та олії допомагають зменшити втрату вологи. Для чутливої шкіри доречними можуть бути пантенол та алантоїн.

Жінка з сивим волоссям і кремом на обличчі. Фото: magnific

Не потрібно вводити все одразу. Якщо новий засіб викликає печіння, почервоніння чи сильне лущення, це не той випадок, коли варто потерпіти заради "омолоджувального ефекту".

Простий догляд на кожен день

Вранці достатньо очистити обличчя, нанести крем і завершити догляд сонцезахисним засобом. SPF потрібен не тільки влітку: ультрафіолет протягом року впливає на появу пігментації та втрату пружності шкіри.

Увечері спочатку змийте макіяж і сонцезахисний засіб. Не використовуйте дуже гарячу воду та жорсткі скраби — після них сухість може стати ще помітнішою. Потім нанесіть крем, а за потреби — сироватку.

Ретиноїди та кислоти теж можуть бути частиною догляду, але з ними поспішати не варто. Особливо якщо шкіра легко червоніє або реагує на нову косметику.

І, мабуть, головне правило — не перетворювати догляд на змагання. Один крем, який підходить шкірі й використовується щодня, часто корисніший за п’ять засобів, про які згадують лише час від часу.

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