Воно має дорогий вигляд і пасує до всього: головне взуття 2026 року

Дівчина обирає туфлі, взуття в магазині. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Цього літа модні тенденції знову повертають нас до танцювальної естетики. Після кількох сезонів популярності балеток дизайнери звернули увагу на ще одну модель, яка донедавна залишалася трохи в тіні. Йдеться про легкі джазові туфлі на шнурівці, які мають усі шанси стати новим фаворитом серед поціновувачів французького стилю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Яке взуття буде наймоднішим у 2026 році

Балетки давно закріпилися в базовому гардеробі. Їх можна побачити в колекціях Simone Rocha, Cecilie Bahnsen та багатьох інших брендів. Їх носять знаменитості, інфлюенсери й ті, хто просто любить комфортне взуття без підборів. Але цього сезону увага поступово зміщується до іншої пари, яка має не менш елегантний вигляд.

Свого часу ці туфлі прославив французький співак і музикант Серж Генсбур. У 1970-х він майже не розлучався з моделлю Zizi від бренду Repetto. Спочатку її створили для танцівників, тому взуття вийшло надзвичайно гнучким і зручним. Назву модель отримала на честь відомої танцівниці Зізі Жанмер, яка була родичкою засновниці бренду Роз Репетто.

Серж Генсбур. Фото з Vogue

Минуло багато років, але ця модель знову повернулася на модну арену. У колекціях сезону весна-літо 2026 схожі туфлі показали Celine та Dior, а серед брендів, які пропонують найбільш вдалі варіанти, варто звернути увагу на Repetto та Lemaire.

Секрет популярності такого взуття простий. Воно витонченіше за звичайні лофери, але при цьому практичніше за балетки, які часто мають надто тонку підошву й не завжди комфортні протягом цілого дня. Завдяки шнурівці туфлі добре фіксуються на нозі, а комфортна конструкція робить їх зручними навіть для тривалих прогулянок.

Ці балетки на піку популярності. Фото з Vogue

Поєднувати їх теж нескладно. Їх носять із прямими джинсами, широкими лляними штанами чи легкими сукнями. А якщо хочеться додати образу французького настрою, можна надихнутися стилем самого Сержа Генсбура. Любителям вінтажної естетики варто згадати й Одрі Гепберн у стрічці "Кумедне личко", де подібне взуття чудово доповнювало капрі та лаконічні образи.

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