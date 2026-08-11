Вміститься все: які великі сумки стали трендом 2026 року

Чорна сумка, дівчина з великою сумкою. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Мінісумки поступово відходять убік, а на їхнє місце повертаються моделі, у які справді можна щось покласти. На показах весна–літо 2026 дизайнери зробили ставку на місткі силуети — від шкіряних тоутів до сумок, які можна носити на плечі.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість про це детальніше.

Великі сумки знову в моді: які моделі обирати

Ще недавно мінісумка була чи не головним модним аксесуаром. У неї ледь поміщався телефон, картка й блиск для губ, зате вона була ефектною. Але мода, як це часто буває, повернулася до речей, які зручні не лише для фото.

На подіумах весняно-літнього сезону 2026 великі сумки з’явилися у колекціях Bottega Veneta, Chanel, Celine, Loewe та Tod’s. Дизайнери показали різні варіанти — місткі тоути, шопери та м’які моделі на плече. І причина їхньої появи доволі проста: сучасний гардероб дедалі частіше потребує аксесуара, куди поміститься більше, ніж телефон і помада.

Ноутбук для роботи, пляшка води, окуляри, косметичка, зарядний пристрій, книга — усе це складно запхати в крихітну сумку. Тому великий формат зараз став цілком логічною частиною повсякденного образу.

Великий шкіряний тоут

Якщо потрібна одна сумка на кожен день, тоут залишається одним із найпрактичніших варіантів. Містка модель зі шкіри може вмістити ноутбук, документи та особисті речі, а стриманий дизайн не прив’язує її до конкретного стилю одягу.

Шкіряний тоут. Фото з Instagram

Сумка без чіткої форми

Інший варіант — великі сумки з м’якої шкіри або текстилю. Вони легко вписуються у звичайний гардероб із джинсами, сорочками, трикотажем чи сукнями. Окремої уваги варті моделі, які можна просто перекинути через плече й не думати про них протягом дня.

Сумка без форми. Фото з Instagram

Формат East-West

Такі сумки складно сплутати з класичними моделями: вони витягнуті по горизонталі та нагадують широкий прямокутник. Формат East-West став помітним акцентом останніх сезонів і добре працює з простими образами, де сама сумка бере на себе роль головної деталі.

East-West. Фото з Instagram

Велика замшева сумка

Замша також залишається серед матеріалів, до яких варто придивитися. Цікавий вигляд мають великі моделі у відтінках шоколаду, карамелі, коньяку та теплого бежевого. Вони додають образу фактури й не потребують складної стилізації.

Велика замшева сумка. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, що в'язані сумки носять ледь не усі цього літа. Вони оригінальні і можуть мати стильний вигляд в різних образах.

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