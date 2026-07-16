Від окулярів до прикрас: найцікавіші деталі в образах Джамали

Джамала. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

У літніх образах Джамали найбільше уваги привертає не одяг, а аксесуари. Саме вони задають настрій кожному виходу й роблять навіть прості речі виразними.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Прикраси й аксесуари в образах Джамали

Одне з найцікавіших рішень — великі окуляри з суцільною лінзою. Такі моделі знову повернулися в моду після популярності на початку 2000-х. Вони додають образу трохи спортивного й футуристичного настрою. Джамала поєднує їх із базовим одягом, тому окуляри одразу стають головною деталлю, не перевантажуючи весь комплект.

Окуляри в образі Джамали. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Зовсім інший характер мають сережки у формі вишень. Такі прикраси зараз дедалі частіше з'являються в колекціях брендів і стрітстайл-зйомках. Джамала носить їх із білою трикотажною майкою в рубчик і недбало зібраним волоссям. Саме через цей контраст яскрава прикраса не виглядає надто помітною, а навпаки — додає образу легкості та настрою.

Оригінальні сережки. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Ще одна деталь, яку складно оминути, — білий трикотажний тюрбан. Він повністю змінює сприйняття образу. Такий головний убір давно перестав бути лише практичним аксесуаром. У поєднанні з простими речами він створює ефект, ніби образ продумували до дрібниць, хоча в ньому немає складних комбінацій чи великої кількості акцентів.

Білий трикотажний тюрбан. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Не менш вдало працює і сумка. Джамала обрала модель із чітким силуетом, в брендовому кольорі. Саме такі форми зараз часто зустрічаються в актуальних колекціях. Вона не перетягує увагу на себе, але додає образу завершеності й добре поєднується як із повсякденними, так і з більш елегантними речами.

Сумка. Фото: instagram.com/jamalajaaa

У кожному з цих виходів добре видно, що головний акцент зроблений саме на деталях. Великі окуляри, незвичайні сережки, трикотажний тюрбан і лаконічна сумка не конкурують між собою, а працюють разом, створюючи впізнаваний стиль Джамали.

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