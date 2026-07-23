Ви навіть не здогадуєтеся: які аксесуари можуть видавати ваші комплекси

Дівчина в навушниках, невпевнена в собі дівчина. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Сьогодні все більше людей відмовляються від надто яскравих образів на користь простоти й комфорту. Але психологи звертають увагу, що деякі аксесуари можуть виконувати не лише практичну чи декоративну функцію. Іноді вони стають своєрідним способом сховатися від світу або компенсувати внутрішню невпевненість.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Звісно, один аксесуар нічого не говорить про людину. Але якщо певна річ перетворюється на постійну потребу, варто замислитися, чому так відбувається.

Темні окуляри, які не хочеться знімати

Сонцезахисні окуляри давно стали частиною повсякденного стилю. Проте якщо людина залишає їх на обличчі навіть у приміщенні або під час розмови, це іноді свідчить про бажання дистанціюватися від інших. Через затемнене скло легше уникати поглядів і приховувати власні емоції.

Якщо впізнаєте себе, спробуйте хоча б іноді обходитися без окулярів там, де вони не потрібні. Відкрите спілкування часто виявляється набагато комфортнішим, ніж ми очікуємо.

Навушники, навіть коли музика вже давно не грає

Бездротові навушники стали майже таким самим звичним аксесуаром, як телефон. Проте нерідко їх носять не для музики, а щоб ніхто не заговорив першим.

З одного боку, це допомагає побути наодинці із собою. З іншого — людина поступово відгороджується від простих моментів, які роблять день приємнішим: випадкової усмішки, короткої розмови чи звичайного привітання. Іноді достатньо кілька хвилин пройтися без навушників, щоб відчути себе спокійніше й уважніше до того, що відбувається навколо.

Постійно одягнена кепка чи шапка

Головний убір захищає від сонця, вітру чи холоду. Але якщо без нього стає некомфортно навіть у приміщенні або в ситуаціях, коли в цьому немає потреби, причина може бути не лише у звичці.

Дехто таким чином приховує невдоволення зачіскою чи зовнішністю, а хтось просто не хоче привертати до себе увагу. Якщо це ваш випадок, варто час від часу дозволяти собі залишатися без цієї "броні". Часто ми значно критичніше ставимося до себе, ніж люди навколо.

Найголовніше — пам'ятати, що аксесуари мають приносити задоволення, а не ставати способом сховатися від світу. Справжня впевненість проявляється не в речах, а в тому, як людина почувається сама із собою.

Раніше ми писали про те, яка сумка коштує приблизно 2 мільйони доларів. Недавно в ній вийшла у світ мільярдерка з Індії, що не залишилося поза увагою у публіки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Джей Ло показала аксесуар, який має в літньому гардеробі. Нові образи артистки продовжують привертати увагу.