Улюблені бордові балетки Зендеї легко стануть головною парою цієї осені

Зендея. Фото: instagram/zendaya, скрін з відео. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Американська акторка Зендея вкотре довела, що справжній стиль не завжди народжується на червоній доріжці. Так, її поява на прем'єрі "Одіссеї" в Лондоні стала однією з найгучніших модних подій. Акторка вийшла у кутюрному образі Schiaparelli, який недавно показали на Тижні високої моди в Парижі. Проте не меншої уваги заслуговує зовсім інший її вихід — той, який стався далеко від камер і світських заходів.

Про нього Новини.LIVE розповість детальніше з посиланням на Vogue.

Яке взуття Зендея носить у повсякденному житті

Під час прогулянки Нью-Йорком акторка з'явилася у білій майці, широких світло-блакитних джинсах і темних сонцезахисних окулярах. Волосся вона гладко зачесала назад, а завершила образ місткою сумкою. На перший погляд — абсолютно звичайний комплект. Але одна деталь зробила його значно цікавішим.

Йдеться про бордові балетки Tabi із впізнаваним розділеним носком. Саме вони стали головним акцентом образу. І справа навіть не лише в незвичній формі. Бордовий колір зараз дедалі частіше з'являється у гардеробах модниць і вже поступово перетворюється на нову альтернативу класичному чорному.

Зендея. Фото з Vogue

Такі балетки легко поєднати з джинсами, лляними штанами, сукнями чи спідницями. Їх можна носити як влітку, так і восени. Саме тому ця покупка навряд чи залишиться актуальною лише на кілька тижнів.

До речі, Зендея не єдина, хто вже зробив ставку на цей відтінок. Дуа Ліпу теж нещодавно помітили у бордових балетках. Після весілля та відпочинку в Італії співачка повернулася до роботи, а фотографи зняли її дорогою до студії. Для цього виходу вона обрала максимально розслаблений комплект: джинсові шорти, базову футболку та бейсболку, вдягнену козирком назад.

Дуа Ліпа. Фото з Vogue

Саме взуття знову стало найцікавішою деталлю. Бордові балетки вона доповнила великою сумкою Chanel. Одним словом, цієї осені саме бордові балетки претендують на звання одного з найуніверсальніших варіантів взуття.

Раніше ми писали про те, які нові кросівки від PUMA активно обговорюють в мережі. Їх бренд представив у колаборації з A$AP Rocky.

Також Новини.LIVE повідомляли, які босоніжки в стилі 90-х стало головним відкриттям цього літа. Більшість точно пам'ятає цю модель і досить вдало стилізує їх в своїх образів.