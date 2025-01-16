Головні модні тенденції 2025 року — одяг, взуття та аксесуари

Трендові кольори та фасони 2025 — що буде актуальним
Новий модний рік обіцяє бути захопливим. Дизайнери вміло поєднують комфорт, естетику та екологічність, створюючи одяг, який не тільки має вдалий вигляд, а й відповідає сучасним потребам.
В "РБК-Україна" розповіли, що саме буде на піку популярності.
Речі, що будуть в тренді 2025 року
Сумки XXL
Уявіть, що ваша сумка вміщує все: від ноутбука до улюбленої книги. У 2025 році великі сумки стануть незамінними для активного життя. Вони мають лаконічний вигляд, з мінімалістичним дизайном, і виготовляються з якісної шкіри, еко-матеріалів або замші. Цей аксесуар — не лише модний, а й максимально зручний.
Спідниці в стилі 90-х
Ностальгія за 90-ми не відпускає. Спідниці довжиною до коліна повертаються в моду, але із сучасними акцентами. Простий крій, мінімум деталей роблять ці моделі універсальними. Відтінки? Нейтральні та пастельні — вони пасують до будь-якого гардероба.
Чоловічий стиль у жіночій моді
Хто сказав, що строгі костюми чи грубі черевики лише для чоловіків? У 2025 році жіночий гардероб наповниться жилетами, сорочками, оversize-пальтами та краватками. Все це гармонійно поєднується із жіночними деталями, створюючи впевнені та стильні образи.
Черевики із шерпи
Для тих, хто любить зиму, черевики із шерпи стануть найкращим вибором. Цей м’який і теплий матеріал нагадує овечу вовну, але створений штучно. Зазвичай шерпу використовують для внутрішнього оздоблення взуття, додаючи йому затишку та теплоізоляції. Практичність і стиль — ідеальне поєднання на зиму.
Смужка
Вертикальні смужки залишаються класикою, яка візуально подовжує фігуру. У 2025 році цей принт зустрічатиметься всюди: від штанів до светрів. Не обов’язково обмежуватися чорно-білою гамою — експериментуйте з яскравими кольорами для створення елегантного образу.
Коричневий тотал лук
Коричневий колір продовжує підкорювати модні подіуми. У цьому сезоні важливо грати відтінками: карамельний, шоколадний, бежевий — всі вони чудово поєднуються. Додавайте різні текстури, наприклад замшу, твід і кашемір, щоб ваш образ мав стильний вигляд.
Яскраві колготки чи шкарпетки
Кольорові колготки повертаються! Фуксія, червоний чи навіть смарагдовий — ці акценти додають свіжості будь-якому образу. Наприклад, червоні колготки пасують до чорної сукні, а сині вдало підкреслять білий костюм. Головне — не бійтеся експериментувати.
Мода 2025 року — це свобода вибору та самовираження. Створюйте унікальні образи, поєднуючи комфорт і стиль, адже головний тренд завжди залишається незмінним — бути собою.
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