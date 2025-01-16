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Трендові кольори та фасони 2025 — що буде актуальним

16 січня 2025 18:16
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Головні модні тенденції 2025 року — одяг, взуття та аксесуари
Стильні дівчата. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Новий модний рік обіцяє бути захопливим. Дизайнери вміло поєднують комфорт, естетику та екологічність, створюючи одяг, який не тільки має вдалий вигляд, а й відповідає сучасним потребам.

В "РБК-Україна" розповіли, що саме буде на піку популярності.

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Сумки XXL

Уявіть, що ваша сумка вміщує все: від ноутбука до улюбленої книги. У 2025 році великі сумки стануть незамінними для активного життя. Вони мають лаконічний вигляд, з мінімалістичним дизайном, і виготовляються з якісної шкіри, еко-матеріалів або замші. Цей аксесуар — не лише модний, а й максимально зручний.

Великі і місткі сумки зараз на піку популярності
Сумка-тоут. Фото з Instagram

Спідниці в стилі 90-х

Ностальгія за 90-ми не відпускає. Спідниці довжиною до коліна повертаються в моду, але із сучасними акцентами. Простий крій, мінімум деталей роблять ці моделі універсальними. Відтінки? Нейтральні та пастельні — вони пасують до будь-якого гардероба.

Cпідниці завжди мають елегантний вигляд
Спідниця до коліна. Фото з Instagram

Чоловічий стиль у жіночій моді

Хто сказав, що строгі костюми чи грубі черевики лише для чоловіків? У 2025 році жіночий гардероб наповниться жилетами, сорочками, оversize-пальтами та краватками. Все це гармонійно поєднується із жіночними деталями, створюючи впевнені та стильні образи.

Чоловічий стиль у жіночому гардеробі додає брутальності
Костюм. Фото з Instagram

Черевики із шерпи

Для тих, хто любить зиму, черевики із шерпи стануть найкращим вибором. Цей м’який і теплий матеріал нагадує овечу вовну, але створений штучно. Зазвичай шерпу використовують для внутрішнього оздоблення взуття, додаючи йому затишку та теплоізоляції. Практичність і стиль — ідеальне поєднання на зиму.

Черевики з шерпни теплий зимовий варіант
Черевики. Фото з Instagram

Смужка

Вертикальні смужки залишаються класикою, яка візуально подовжує фігуру. У 2025 році цей принт зустрічатиметься всюди: від штанів до светрів. Не обов’язково обмежуватися чорно-білою гамою — експериментуйте з яскравими кольорами для створення елегантного образу.

Смужка в одязі додає образу оригінальності
Смужка в одязі. Фото из Instagram

Коричневий тотал лук

Коричневий колір продовжує підкорювати модні подіуми. У цьому сезоні важливо грати відтінками: карамельний, шоколадний, бежевий — всі вони чудово поєднуються. Додавайте різні текстури, наприклад замшу, твід і кашемір, щоб ваш образ мав стильний вигляд.

Коричневий в одязі є трендовим цього року
Коричневий тотал лук. Фото з Instagram

Яскраві колготки чи шкарпетки

Кольорові колготки повертаються! Фуксія, червоний чи навіть смарагдовий — ці акценти додають свіжості будь-якому образу. Наприклад, червоні колготки пасують до чорної сукні, а сині вдало підкреслять білий костюм. Головне — не бійтеся експериментувати.

На яскравих колготках можна зробити акцент в образі
Яскраві шкарпетки. Фото з Instagram

Мода 2025 року — це свобода вибору та самовираження. Створюйте унікальні образи, поєднуючи комфорт і стиль, адже головний тренд завжди залишається незмінним — бути собою.

Раніше ми писали про те, які речі вже роками тримаються в трендах.

Також ми повідомляли, що одягати під джинси skinny у 2025 році.

мода одяг тренди стиль 2025 рік

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