Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Як носити джинси skinny у 2025 — стильні зимові ідеї arrow

Як носити джинси skinny у 2025 — стильні зимові ідеї

16 січня 2025 10:21
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
З чим носити джинси skinny в 2025 — трендові поради
Дівчина в стильних джинсах. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Вважалося, що мішкуваті джинси остаточно витіснили skinny, але ні. Ці вузькі моделі повернулися на модний олімп у 2025 році, впевнено закріпившись як мастхев у холодний сезон. І це зовсім не дивно, адже вони чудово пасують до будь-якого взуття. 

Новини.LIVE розповість, як же носити джинси skinny цієї зими.

Читайте також:

Чому джинси skinny знову в моді

На відміну від mom-джинсів чи slim-моделей, skinny мають акуратний вигляд та пасують буквально до будь-якого взуття. Не дивно, що вони з’явилися у колекціях таких іменитих брендів, як Balenciaga та Miu Miu. Вони підкреслюють фігуру та додають лаконічності будь-якому образу.

Джинси skinny мають чудовий вигляд
Джинси skinny. Фото з Instagram

Як носити джинси skinny цієї зими

Джинси skinny + взуття на підборах

Сині чи білі skinny — це універсальний вибір, який підходить до всього. Для ефектного вигляду носіть їх із туфлями на підборах та шубою зі штучного хутра. Цей образ випромінює елегантність.

Взуття на підборах чудово пасує до різних фасонів штанів
Взуття на підборах до штанів. Фото з Instagram

Класичні вузькі джинси + високі чоботи

Skinny ідеально поєднуються з високими чоботами. Залиште чоботи поверх джинсів, додайте м’який светр і коротке пальто. У вас вийде стильний і практичний образ для щоденних прогулянок чи робочих зустрічей.

Високі чоботи - мастхев цієї зимою
Високі чоботи. Фото з Instagram

Чорні джинси skinny + білі кросівки

Чорні skinny додають мінімалістичної вишуканості. Доповніть їх оксамитовим блейзером та класичною сорочкою. Цей лаконічний образ підходить як для офісу, так і для вечірніх зустрічей.

Білі кросівки чудово підходять до джинсів
Білі кросівки. Фото з Instagram

Джинси skinny — це не просто одяг, а незамінна річ для створення стильних зимових образів. Незалежно від вибору взуття чи верхнього одягу, вони допоможуть вам мати ефектний та впевнений вигляд.

Раніше ми писали про те, які штани з 70-х знову в моді. 

Також ми повідомляли, які штани можуть стати гарною альтернативою джинсам. 

 

мода тренди Джинси стиль 2025 рік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:33 Росія може використати кризу у ПМР для нападу на Молдову

19:29 Фіцо анонсував зустріч із Зеленським — чи відома дата

18:50 Росія має перевагу на сході — Зеленський назвав причину

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

18:39 Зеленський відповів, з ким ведуть перемовини щодо миротворців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:32 Зеленський назвав витрати України на війну у 2024 році

18:25 Що найбільше подорожчало в Україні та до чого готуватися далі

18:08 Землю вартістю 31 млн грн у Києві ледь не віддали даром — деталі

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

19:33 Росія може використати кризу у ПМР для нападу на Молдову

19:29 Фіцо анонсував зустріч із Зеленським — чи відома дата

18:50 Росія має перевагу на сході — Зеленський назвав причину

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

18:39 Зеленський відповів, з ким ведуть перемовини щодо миротворців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:32 Зеленський назвав витрати України на війну у 2024 році

18:25 Що найбільше подорожчало в Україні та до чого готуватися далі

18:08 Землю вартістю 31 млн грн у Києві ледь не віддали даром — деталі

17:41 Без папірців і затверджень — як одеситам оформити інвалідність

17:37 Інавгурація Трампа — онлайн-трансляція з Вашингтона

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

06:04 Як вагнерівці, Шторм Z і V воюють за Україну, — інтерв'ю РДК

15 січня 2025
Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Text

08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

15 січня 2025
Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

Text

21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво