З чим носити джинси skinny в 2025 — трендові поради

Дівчина в стильних джинсах. Фото: Freepik

Вважалося, що мішкуваті джинси остаточно витіснили skinny, але ні. Ці вузькі моделі повернулися на модний олімп у 2025 році, впевнено закріпившись як мастхев у холодний сезон. І це зовсім не дивно, адже вони чудово пасують до будь-якого взуття.

Новини.LIVE розповість, як же носити джинси skinny цієї зими.

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На відміну від mom-джинсів чи slim-моделей, skinny мають акуратний вигляд та пасують буквально до будь-якого взуття. Не дивно, що вони з’явилися у колекціях таких іменитих брендів, як Balenciaga та Miu Miu. Вони підкреслюють фігуру та додають лаконічності будь-якому образу.

Джинси skinny. Фото з Instagram

Як носити джинси skinny цієї зими

Джинси skinny + взуття на підборах

Сині чи білі skinny — це універсальний вибір, який підходить до всього. Для ефектного вигляду носіть їх із туфлями на підборах та шубою зі штучного хутра. Цей образ випромінює елегантність.

Взуття на підборах до штанів. Фото з Instagram

Класичні вузькі джинси + високі чоботи

Skinny ідеально поєднуються з високими чоботами. Залиште чоботи поверх джинсів, додайте м’який светр і коротке пальто. У вас вийде стильний і практичний образ для щоденних прогулянок чи робочих зустрічей.

Високі чоботи. Фото з Instagram

Чорні джинси skinny + білі кросівки

Чорні skinny додають мінімалістичної вишуканості. Доповніть їх оксамитовим блейзером та класичною сорочкою. Цей лаконічний образ підходить як для офісу, так і для вечірніх зустрічей.

Білі кросівки. Фото з Instagram

Джинси skinny — це не просто одяг, а незамінна річ для створення стильних зимових образів. Незалежно від вибору взуття чи верхнього одягу, вони допоможуть вам мати ефектний та впевнений вигляд.

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