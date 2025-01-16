С чем носить джинсы skinny в 2025 — трендовые советы

Девушка в стильных джинсах. Фото: Freepik

Считалось, что мешковатые джинсы окончательно вытеснили skinny, но нет. Эти узкие модели вернулись на модный олимп в 2025 году, уверенно закрепившись как мастхэв в холодный сезон. И это совсем неудивительно, ведь они отлично сочетаются практически с любой обувью.

Новини.LIVE расскажет, как же носить джинсы skinny этой зимой.

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Почему джинсы skinny снова в моде

В отличие от mom-джинсов или slim-моделей, skinny выглядят аккуратно и подходят буквально к любой обуви. Неудивительно, что они появились в коллекциях таких именитых брендов, как Balenciaga и Miu Miu. Они подчеркивают фигуру и добавляют лаконичности любому образу.

Джинсы skinny. Фото из Instagram

Как носить джинсы skinny этой зимой

Джинсы skinny + обувь на каблуке

Синие или белые skinny — это универсальный выбор, который подходит ко всему. Для эффектного вида носите их с туфлями на каблуках и шубой из искусственного меха. Этот образ излучает элегантность.

Обувь на каблуках к брюкам. Фото из Instagram

Классические узкие джинсы + высокие сапоги

Skinny идеально сочетаются с высокими сапогами. Оставьте сапоги поверх джинсов, добавьте мягкий свитер и короткое пальто. У вас получится стильный и практичный образ для ежедневных прогулок или рабочих встреч.

Высокие сапоги. Фото из Instagram

Черные джинсы skinny + белые кроссовки

Черные skinny добавляют минималистичной изысканности. Дополните их бархатным блейзером и классической рубашкой. Этот лаконичный образ подходит как для офиса, так и для вечерних встреч.

Белые кроссовки. Фото из Instagram

Джинсы skinny — это не просто одежда, а незаменимая вещь для создания стильных зимних образов. Независимо от выбора обуви или верхней одежды, они помогут вам выглядеть эффектно и уверенно.

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