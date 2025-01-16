С чем носить джинсы skinny в 2025 — трендовые советы

Как носить джинсы skinny в 2025 году — стильные зимние идеи
Считалось, что мешковатые джинсы окончательно вытеснили skinny, но нет. Эти узкие модели вернулись на модный олимп в 2025 году, уверенно закрепившись как мастхэв в холодный сезон. И это совсем неудивительно, ведь они отлично сочетаются практически с любой обувью.
Новини.LIVE расскажет, как же носить джинсы skinny этой зимой.
Почему джинсы skinny снова в моде
В отличие от mom-джинсов или slim-моделей, skinny выглядят аккуратно и подходят буквально к любой обуви. Неудивительно, что они появились в коллекциях таких именитых брендов, как Balenciaga и Miu Miu. Они подчеркивают фигуру и добавляют лаконичности любому образу.
Как носить джинсы skinny этой зимой
Джинсы skinny + обувь на каблуке
Синие или белые skinny — это универсальный выбор, который подходит ко всему. Для эффектного вида носите их с туфлями на каблуках и шубой из искусственного меха. Этот образ излучает элегантность.
Классические узкие джинсы + высокие сапоги
Skinny идеально сочетаются с высокими сапогами. Оставьте сапоги поверх джинсов, добавьте мягкий свитер и короткое пальто. У вас получится стильный и практичный образ для ежедневных прогулок или рабочих встреч.
Черные джинсы skinny + белые кроссовки
Черные skinny добавляют минималистичной изысканности. Дополните их бархатным блейзером и классической рубашкой. Этот лаконичный образ подходит как для офиса, так и для вечерних встреч.
Джинсы skinny — это не просто одежда, а незаменимая вещь для создания стильных зимних образов. Независимо от выбора обуви или верхней одежды, они помогут вам выглядеть эффектно и уверенно.
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