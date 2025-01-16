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Вічні тренди — модні речі, які актуальні навіть у 2025 році

16 січня 2025 11:15
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Що в моді завжди — трендові речі 2025, які не втрачають стилю
Стильна дівчина. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Іноді можна створити стильний образ, використовуючи одяг, який вже є у вашій шафі. Не обов’язково скуповувати модні новинки, щоб мати актуальний вигляд. Досить правильно комбінувати ті речі, які завжди залишаються позачасовими. 

Ось кілька порад від стилістики Олени, які допоможуть вам бути на висоті цього року.

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Джинси, які "все витримають"

Класичний синій денім — це не просто одяг, а справжній порятунок для будь-якого стилю. Глибокий колір, потертості чи навіть легкий ефект старіння — усе це працює на ваш образ.

Такий денім легко поєднується з різними стилями: від спортивного до романтичного. Олена радить вибирати щільні тканини, які гарно тримають форму.

Сині джинси чудово комбінують з різним одягом
Синій денім. Фото з Instagram

Плісована спідниця — жіночність у деталях

Плісе — це любов. Так каже Олена і додає, що такі спідниці ніколи не виходять із моди. Їх можна носити з блузами, светрами чи навіть худі. Універсальність цієї речі допомагає створювати як легкі повсякденні образи, так і елегантні вечірні.

Плісована спідниця завжди має оригінальний вигляд
Плісована спідниця. Фото з Instagram

Горох, який оживає

Об’ємний горох повертається і стає справжнім хітом 2025 року. Він може прикрашати сукні, блузи чи навіть аксесуари. Це сміливий і водночас класичний вибір, який підкреслює індивідуальність.

Головне, щоб ви почувалися комфортно в цьому принті — тоді ваш вигляд буде гармонійним.

Принт у горох знову в моді
Принт у горох. Фото з Instagram

Кльош — для справжніх модниць

Джинси-кльош знову у тренді. Цей фасон чудово підходить для створення витонченого образу. Вони додають силуету легкості та особливого шику. За словами Олени, кльош має чудовий вигляд як зі світлими сорочками, так і з яскравими светрами.

Джинси кльош тримаються в трендах не один рік
Джинси кльош. Фото з Instagram

Таким чином, ці речі — не просто модний тренд, а справжні базові елементи, які завжди будуть у грі. Олена нагадує: не треба боятися експериментів. Приміряйте їх уже сьогодні і створюйте стильні комбінації без зайвих витрат.

Раніше ми писали про те, які речі з 2000-х повертаються в моду.

Також ми повідомляли, що Андре Тан поділився модними порадами на 2025 рік.

мода тренди речі стиль 2025 рік

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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