Что в моде всегда - трендовые вещи 2025, которые не теряют стиля

Стильная девушка. Фото: Freepik

Иногда можно создать стильный образ, используя одежду, которая уже есть в вашем шкафу. Не обязательно скупать модные новинки, чтобы выглядеть актуально. Достаточно правильно комбинировать те вещи, которые всегда остаются вневременными.

Вот несколько советов от стилиста Елены, которые помогут вам быть на высоте в этом году.

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Джинсы, которые "все выдержат"

Классический синий деним — это не просто одежда, а настоящее спасение для любого стиля. Глубокий цвет, потертости или даже легкий эффект старения — все это работает на ваш образ.

Такой деним легко сочетается с разными стилями: от спортивного до романтического. Елена советует выбирать плотные ткани, которые хорошо держат форму.

Синий деним. Фото из Instagram

Плиссированная юбка — женственность в деталях

Плиссе — это любовь. Так говорит Елена и добавляет, что такие юбки никогда не выходят из моды. Их можно носить с блузами, свитерами или даже худи. Универсальность этой вещи помогает создавать как легкие повседневные образы, так и элегантные вечерние.

Плиссированная юбка. Фото из Instagram

Горох, который оживает

Объемный горох возвращается и становится настоящим хитом 2025 года. Он может украшать платья, блузы или даже аксессуары. Это смелый и одновременно классический выбор, который подчеркивает индивидуальность.

Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно в этом принте — тогда ваш вид будет гармоничным.

Принт в горох. Фото из Instagram

Клеш — для настоящих модниц

Джинсы-клеш снова в тренде. Этот фасон прекрасно подходит для создания утонченного образа. Они придают силуэту легкости и особого шика. По словам Елены, клеш отлично смотрится как со светлыми рубашками, так и с яркими свитерами.

Джинсы клеш. Фото из Instagram

Таким образом, эти вещи — не просто модный тренд, а настоящие базовые элементы, которые всегда будут в игре. Елена напоминает: не надо бояться экспериментов. Примеряйте их уже сегодня и создавайте стильные комбинации без лишних затрат.

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