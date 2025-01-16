Главные модные тенденции 2025 года — одежда, обувь и аксессуары

Стильные девушки. Фото: Freepik

Новый модный год обещает быть захватывающим. Дизайнеры умело сочетают комфорт, эстетику и экологичность, создавая одежду, которая не только удачно выглядит, но и отвечает современным потребностям.

В "РБК-Украина" рассказали, что именно будет на пике популярности.

Читайте также:

Вещи, что будут в тренде в 2025 году

Сумки XXL

Представьте, что ваша сумка вмещает все: от ноутбука до любимой книги. В 2025 году большие сумки станут незаменимыми для активной жизни. Они имеют лаконичный вид, с минималистичным дизайном, и изготавливаются из качественной кожи, эко-материалов или замши. Этот аксессуар — не только модный, но и максимально удобный.

Сумка-тоут. Фото из Instagram

Юбки в стиле 90-х

Ностальгия по 90-м не отпускает. Юбки длиной до колена возвращаются в моду, но с современными акцентами. Простой крой, минимум деталей делают эти модели универсальными. Оттенки? Нейтральные и пастельные — они подходят к любому гардеробу.

Юбка до колена. Фото из Instagram

Мужской стиль в женской моде

Кто сказал, что строгие костюмы или грубые ботинки только для мужчин? В 2025 году женский гардероб наполнится жилетами, рубашками, оверсайз-пальтами и галстуками. Все это гармонично сочетается с женственными деталями, создавая уверенные и стильные образы.

Костюм. Фото из Instagram

Ботинки из шерпы

Для тех, кто любит зиму, ботинки из шерпы станут лучшим выбором. Этот мягкий и теплый материал напоминает овечью шерсть, но создан искусственно. Обычно шерпу используют для внутренней отделки обуви, добавляя ей уюта и теплоизоляции. Практичность и стиль — идеальное сочетание на зиму.

Черевики. Фото из Instagram

Полоска

Вертикальные полоски остаются классикой, которая визуально удлиняет фигуру. В 2025 году этот принт будет встречаться повсюду: от брюк до свитеров. Не обязательно ограничиваться черно-белой гаммой — экспериментируйте с яркими цветами для создания элегантного образа.

Полоска в одежде. Фото из Instagram

Коричневый тотал лук

Коричневый цвет продолжает покорять модные подиумы. В этом сезоне важно играть оттенками: карамельный, шоколадный, бежевый — все они прекрасно сочетаются. Добавляйте разные текстуры, например, замшу, твид и кашемир, чтобы ваш образ выглядел стильно.

Коричневый тотал лук. Фото из Instagram

Яркие колготки или носки

Цветные колготки возвращаются! Фуксия, красный или даже изумрудный — эти акценты добавляют свежести любому образу. Например, красные колготки подходят к черному платью, а синие удачно подчеркнут белый костюм. Главное — не бойтесь экспериментировать.

Яркие носки. Фото из Instagram

Мода 2025 года — это свобода выбора и самовыражения. Создавайте уникальные образы, сочетая комфорт и стиль, ведь главный тренд всегда остается неизменным — быть собой.

Ранее мы писали о том, какие вещи уже годами держатся в трендах.

Также мы сообщали, что надевать под джинсы skinny в 2025 году.