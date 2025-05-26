Універсальна річ сезону, яку обожнюють модниці — як і з чим носити

Стильна дівчина. Фото: Freepik

У сезоні весна-літо 2025 дизайнери вирішили добряче розгулятися з фасонами штанів. Вони не просто додали нові деталі чи оновили крій — деякі бренди взагалі пішли ва-банк: то прибирали одну штанину, то нашивали зверху тканину, що нагадує спідницю. Так на світ з’явився справжній модний гібрид — скант (від англійських слів skirt і pants).

Про це пише Vogue.

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Цьогоріч сканти мають дуже цікавий вигляд. Наприклад, Bottega Veneta створили модель, де класичні штани поєднані зі спідничним шаром, а одна штанина взагалі зникла. Незважаючи на таку нестандартність, річ має досить стриманий вигляд і навіть підійде для офісних образів, особливо якщо поєднати її з простою сорочкою чи лаконічним жакетом.

Ami. Фото: Vogue

У колекції Ami можна знайти ще один варіант скантів — вільні штани кольору хакі, доповнені легкою накидкою у вигляді спідниці. Стилісти бренду комбінували їх з об’ємною сорочкою, створюючи образи на межі жіночності та андрогінності.

Не менш цікаво обіграв тему скантів бренд Courrèges. Тут практично стираються межі між спідницею і штанами — все має такий вигляд, ніби одна річ перетікає в іншу. Ще один модний приклад — робота Пітера Мюльє для Alaïa. Він запропонував сканти, які щільно облягають фігуру і мають дуже елегантний, хоч і незвичний вигляд.

Bottega Veneta, Courreges, Joanna Parv. Фото: Vogue

Сканти сьогодні — це модний експеримент для тих, хто не боїться виділятися й хоче спробувати щось нове. І, здається, вони точно підкорять серця найсміливіших модниць.

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