Стрижки, які створюють природний об'єм без складного укладання

Стрижки. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Тонке волосся часто швидко втрачає форму, прилягає до голови й здається ще рідшим, ніж є насправді. Але правильно підібрана стрижка легко змінює це враження. Деякі варіанти спеціально створюють ефект більшої густоти та роблять зачіску живішою.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Каре з рівним зрізом

Один із найкращих варіантів для тих, хто хоче отримати більше об'єму без складного догляду. Рівний зріз робить кінчики щільнішими на вигляд, через що волосся здається густішим. Під час сушіння достатньо трохи підняти корені круглою щіткою, щоб зачіска мала акуратний та пишний вигляд.

Каре. Фото з Instagram

Піксі

Коротка стрижка, яка вже багато років не виходить із моди. Вона відкриває обличчя, додає легкості образу й чудово працює саме на тонкому волоссі. Завдяки короткій довжині пасма легше піднімаються біля коренів, тому волосся має об'ємніший вигляд. Щоб зачіска не втрачала форму, її варто швидко укладати щоранку.

Піксі. Фото з Instagram

Маллет

Ще кілька років тому цю стрижку вважали занадто сміливою, а зараз її все частіше можна побачити не лише на знаменитостях, а й у повсякденному житті. Поєднання коротшого верху й довших пасом позаду створює природний об'єм у верхній частині голови. Саме тому маллет добре підходить власницям тонкого волосся, які хочуть зробити зачіску більш виразною.

Маллет. Фото з Instagram

Якщо волосся не дуже густе, не поспішайте шукати дорогі засоби для об'єму. У багатьох випадках саме вдала стрижка дає той результат, якого складно досягти навіть за допомогою стайлінгу. Потрібно лише обрати форму, яка підходить саме вашому типу волосся та не потребує щоденних складних маніпуляцій.

Раніше ми писали про те, які стрижки з чубчиком варті уваги цього року. Чудово освіжають образ і мають стильний вигляд.

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