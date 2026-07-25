Стильна жінка їх не обере: 3 дизайни, які не пасують коротким нігтям

Манікюр. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Довгі нігті — не єдина можливість зробити красивий манікюр. Коротка довжина теж може мати дуже стильний вигляд, але лише за умови, що дизайн підібраний вдало. Деякі ідеї, навпаки, роблять нігті візуально ще коротшими, а руки здаються менш витонченими.

Новини.LIVE розповість про кілька популярних варіантів, від яких майстри радять відмовитися, якщо хочеться отримати акуратний та сучасний результат.

Класичний френч

Френч давно став класикою, але саме на дуже коротких нігтях він не завжди працює вдало. Біла смужка займає занадто багато місця, через що нігтьова пластина здається ще меншою. До того ж зробити рівну та пропорційну "усмішку" на мінімальній довжині досить складно. У результаті манікюр може мати не такий елегантний вигляд, як очікувалося.

Френч на короткі нігті. Фото з Instagram

Забагато декору

Стрази, блискітки, паталь, наклейки, об'ємні елементи та кілька кольорів одночасно — усе це на коротких нігтях часто має недоречний вигляд. Маленька площа нігтя просто не дозволяє такому дизайну "розкритися". Замість стильного акценту можна отримати зовсім не той ефект.

У 2026 році в тренді мінімалізм: один делікатний малюнок, невеликий блискучий елемент або однотонне покриття.

Декор. Фото з Instagram

Великі малюнки

Ще одна поширена помилка — великі квіти, серця, геометричні фігури чи інші масштабні принти. На короткому нігті вони займають майже всю поверхню й мають непропорційний вигляд. Якщо вже хочеться дизайну, краще обирати дрібні акуратні деталі, які не перевантажують манікюр.

Дизайн манікюру на короткі нігті. Фото з Instagram

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