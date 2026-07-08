Стилісти назвали 3 стрижки з чубчиком, що будуть у тренді у 2026 році
Для помітних змін не завжди потрібно кардинально змінювати зовнішність. Іноді достатньо вдалої стрижки, яка зробить риси обличчя м'якшими, а весь образ — свіжішим. Саме тому стрижки з чубчиком і далі залишаються серед головних трендів. Вони не лише додають стилю, а й допомагають візуально мати молодший вигляд.
Новини.LIVE розповість про ці зачіски детальніше.
Каре
Каре давно стало класикою, але цього сезону особливу увагу стилісти радять звернути саме на варіанти з чубчиком. Важливо підібрати його під форму обличчя.
Косий чубчик добре врівноважує риси прямокутного та трикутного обличчя. Якщо обличчя квадратне, гармонійніший вигляд буде мати чубчик-шторка. А власницям овальної форми підійде подовжений чубчик, який красиво обрамляє обличчя та робить зачіску більш легкою.
Каскад
Якщо волосся тонке або швидко втрачає форму, варто придивитися до каскаду. Така стрижка додає пишності без складного укладання, а довгий чубчик робить образ більш легкий.
До того ж каскад допомагає приборкати неслухняне волосся. Пасма лягають природніше, а зачіска має живий та рухливий вигляд. Чубчик при цьому відволікає увагу від дрібних недоліків і додає свіжості.
Боб
Боб уже багато років залишається серед найпопулярніших жіночих стрижок. Причина проста — він має безліч варіацій і легко адаптується під різні типи волосся та форму обличчя.
Така зачіска візуально робить волосся густішим, додає об'єму й має акуратний вигляд навіть без довгого укладання. Якщо доповнити боб чубчиком-шторкою або косим чубчиком, можна освіжити зовнішність і зробити контури обличчя більш гармонійними.
Саме ці три стрижки наприкінці 2026 року залишаються серед найвдаліших варіантів для тих, хто хоче оновити зачіску без різких експериментів. Вони легко вписуються у повсякденний стиль, не потребують складного догляду та допомагають зробити образ більш сучасним.
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