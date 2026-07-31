Синя мініспідниця стала головним модним хітом початку осені 2026

Дівчина в спідниці гарній, та дівчина в синій спідниці-олівець. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Ще недавно головною літньою спідницею вважали білу, але цього сезону її впевнено витісняє синя міні. Саме вона дедалі частіше з'являється у колекціях брендів, гардеробах модних блогерок і стрітстайл-хроніках. І причина зовсім не лише в трендах. Це та річ, яку легко носити майже з усім, що вже є у шафі.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Які спідниці будуть в тренді цієї осені

Синій давно перестав бути кольором виключно для офісу чи ділових образів. Він може мати стриманий, елегантний вигляд або, навпаки, стати головним акцентом у луці. Темно-сині відтінки додають образу благородності, тоді як яскравий електрик одразу привертає увагу.

Найприємніше те, що така спідниця не має жодних обмежень у стилізації. Якщо вдень хочеться комфорту, достатньо додати просту футболку, поло або майку та улюблені кеди. Для вечора образ легко змінюється — достатньо замінити взуття на човники чи мюлі, а зверху одягнути ефектний топ або жакет.

Дизайнери також по-різному переосмислили цей тренд. У колекції Celine з'явилися об'ємні мініспідниці, які чудово поєднувалися з короткими жакетами в одному кольорі та масивними лоферами. Образи мали сучасний вигляд, але водночас залишалися досить універсальними.

Celine весна-літо 2026. Vogue Runway

Інший варіант показали Courrèges. Бренд зробив ставку на карго-модель із великими кишенями та розрізом спереду. Її стилізували з топом, панчохами й відкритими мюлями, створивши повністю синій образ.

Courrèges весна-літо 2026. Vogue Runway

У Christian Dior підійшли до тренду ще інакше. Там зробили ставку на асиметричний крій і щільну бавовняну тканину. Завдяки цьому навіть мініспідниця мала дуже вишуканий та дорогий вигляд.

Christian Dior весна-літо 2026. Vogue Runway

Не менш активно синю міні носять і поза подіумами. На вулицях модних столиць можна побачити найрізноманітніші варіанти — від акуратних плісованих моделей до тенісних спідниць у насичених синіх відтінках. Саме вони стали одним із найпомітніших елементів літнього гардероба.

Ще один плюс синьої міні — вона легко поєднується з іншими кольорами. Білий, чорний, сірий, молочний, бежевий, пастельні відтінки або навіть яскраві акценти — практично будь-яке поєднання має гармонійний вигляд.

Раніше ми писали про те, які туфлі варто собі придбати на осінній сезон, якщо хочете слідувати трендам. Вони будуть вдало поєднуватися з різним одягом.

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