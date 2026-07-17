Помідорний манікюр став найяскравішим nail-трендом цього літа

Актуальний манікюр. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Після популярності парфумів із нотами томатного листя ця тема дісталася й манікюру. У салонах і соцмережах дедалі частіше можна побачити Tomato Girl Nails — дизайн, який побудований навколо відтінку стиглого помідора або невеликих тематичних малюнків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Harpers Bazaar.

У цього тренду немає одного сценарію. Одні обирають лише колір, інші додають декоративні елементи.

Манікюр, який цього літа підкорив Instagram

Найпростіший варіант — однотонне покриття в теплому червоному відтінку з легким помаранчевим підтоном. Саме цей колір називають томатним. Він відрізняється від холодного червоного і актуальніший за класичний бордо. Найчастіше його наносять на короткі нігті овальної форми або "м'якого квадрата".

Якщо хочеться чогось цікавішого, на прозору, молочну чи нюдову базу додають невеликі малюнки. Це можуть бути стиглі помідори, зелені плодоніжки, листя базиліку або квіти томатного куща. Зазвичай такий декор залишають лише на кількох нігтях, а решту покривають однотонним лаком.

Також є кілька варіантів цього дизайну, які зараз трапляються найчастіше. Один із них поєднує томатні малюнки зі смужкою або клітинкою. Саме така комбінація відсилає до естетики італійських кафе та літніх терас.

Ще один прийом — зробити помідори об'ємними. Після завершення малюнка його покривають прозорим густим гелем. Через це здається, ніби плоди вкриті краплями води.

Для тих, хто любить більш помітний дизайн, майстри пропонують намалювати один великий помідор майже на всю нігтьову пластину. Такі роботи часто з'являються в Instagram і TikTok саме через свою незвичність.

Tomato Girl Nails легко впізнати не за складною технікою, а за кольором і дрібними деталями. Саме вони роблять цей дизайн несхожим на звичайний червоний манікюр.

Раніше ми писали про те, який манікюр сміливо можна назвати практичним. Він ідеально підійде для коротких нігтів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що колір шампанського в манікюрі цього сезону черговий фаворит у модниць. Він став улюбленцем майстрів та знаменитостей.