Плетена шапка стала найнесподіванішим трендом літа-2026

Дівчина в шляпі. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Плетені аксесуари вже давно не асоціюються лише з осінню чи зимою. Останні кілька сезонів вони впевнено тримаються серед головних літніх трендів. Якщо торік у центрі уваги були сумки, сукні та взуття з плетеними елементами, то цього літа модниці масово звернули увагу на ще одну незвичну деталь — легкі плетені шапки.

Новини.LIVE розповість, чому цей аксесуар став одним із найцікавіших трендів сезону та як його носити.

Такі шапки зовсім не схожі на звичні теплі моделі. Їх створюють із тонких ниток у техніці кроше, бісеру, перлин або декоративних паєток. Завдяки відкритому плетенню вони залишаються легкими, тому чудово підходять навіть для спекотної погоди.

Плетена шапка як акцент літніх образів

Популярність цього аксесуара легко пояснити. Мода знову звернулася до вінтажної естетики, ручної роботи та речей із характером. Саме тому плетені головні убори так органічно вписалися у літній гардероб. Вони мають незвичний вигляд, додають образу фактурності й легко роблять навіть простий комплект цікавішим.

Плетена шапка. Фото з Instagram

Тим, хто любить стриманий та елегантний стиль, варто звернути увагу на моделі, прикрашені перлинами або бісером. Вони гарно поєднуються із довгими сукнями, класичними костюмами чи спідницями. До речі, дедалі частіше такі аксесуари обирають навіть наречені, замінюючи ними традиційну фату або вуаль.

Стильний образ з плетеною шапкою. Фото з Instagram

Якщо ж вам ближчий невимушений літній стиль, найкращим вибором стане шапка, зв'язана гачком. Вона чудовий вигляд матиме з лляними сорочками, топами, сукнями-комбінаціями та простими сандалями. Доповнити такий образ можна плетеною сумкою або взуттям із подібною фактурою.

Любителькам яскравих деталей сподобаються варіанти з кольоровими нитками чи паєтками. Така шапка легко стає головним акцентом образу, навіть якщо на вас звичайна біла майка та джинсові шорти. Вона також стане гарним доповненням до відпускного гардероба: майже не займає місця у валізі й миттєво додає настрою будь-якому літньому образу.

Раніше ми писали про те, який аксесуар став головним героєм літнього гардероба. Стилісти радять звернути увагу саме на цю деталь в своїх образах.

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