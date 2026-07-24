Перукарі знають цей секрет: як за кілька хвилин приховати сивину

Жінка з сивим волоссям, жінка робить укладку. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Перед фарбуванням майже кожна жінка проходить один і той самий етап — коли корені вже помітно відросли, а часу або можливості записатися до майстра ще немає. Це дуже впадає в очі, якщо волосся пофарбоване в темний чи дуже світлий відтінок. На щастя, є кілька простих прийомів, які допомагають зробити різницю в кольорі менш помітною навіть без спеціальних засобів.

Про цей метод повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Marie Claire.

Як замаскувати відросле коріння без фарби

Іноді достатньо буквально кількох хвилин, щоб зачіска мала значно охайніший вигляд.

Змінити проділ

Якщо ви звикли носити його по центру, спробуйте зробити бічний або трохи недбалий. Волосся ляже по-іншому, і межа між натуральним кольором та фарбованою довжиною вже не буде такою помітною. Для більшого ефекту можна злегка підняти волосся біля коренів.

Сухий шампунь

Він не лише освіжає зачіску, а й додає прикореневого об'єму. Завдяки цьому волосся стає пишнішим, а контраст між кольорами менш вираженим.

Зміна зачіски

Якщо дозволяє довжина, варто зробити легке плетіння або перекрутити кілька пасом біля обличчя. Так волосся різних відтінків змішується між собою, і перехід уже не так кидається в очі.

Жінка сушить волосся. Фото: magnific

Добре працюють і хвилі. Абсолютно пряме волосся, навпаки, підкреслює відросле коріння, тоді як легкі локони чи недбала текстура допомагають приховати різницю в кольорі. Навіть кілька хвилин із плойкою або феном можуть помітно змінити вигляд зачіски.

Догляд за волоссям

Не варто забувати й про догляд. Кілька крапель арганової олії зроблять волосся більш гладким, блискучим і доглянутим. Коли пасма мають здоровий вигляд, увага вже не так зосереджується на відрослих коренях.

Аксесуари для волосся

І ще один перевірений варіант — аксесуари. Обручі, широкі пов'язки, бандани чи великі шпильки не лише доповнюють образ, а й легко відволікають увагу від сивини або відрослого волосся. Особливо це виручає в ті дні, коли на укладання зовсім немає часу.

Усі ці способи не замінять фарбування, але допоможуть кілька днів спокійно дочекатися візиту до перукаря, не переживаючи через помітне коріння.

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