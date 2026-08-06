Парфуми, які пам'ятає кожен: чому вони знову стали модними у 2026 році

Флакони з парфумами. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

У світі парфумерії теж є свої "повернення". Деякі аромати, які колись стояли на туалетних столиках наших бабусь, сьогодні знову викликають інтерес — і не через ностальгію, а через бажання знайти оригінальний запах, а не просто чергову модну новинку.

Новини.LIVE розповість, які аромати будуть кращими у 2026 році.

Кілька останніх років ринок був переповнений солодкими композиціями з ваніллю, карамеллю, маршмелоу чи фісташкою. Проте дедалі більше людей звертають увагу на класику. Як неодноразово зазначали парфумерні експерти та редактори модних видань, після хвилі захоплення десертними ароматами покупці знову почали шукати складніші композиції, які розкриваються поступово і залишають після себе впізнаваний шлейф.

Легендарні парфуми, що повернулися в моду

Shalimar від Guerlain

Його створили ще у 1925 році, але справжньою іконою він став у середині ХХ століття. Бергамот, ірис, жасмин, ваніль, сандал і легкі східні нотки створюють аромат, який складно сплутати з будь-яким іншим. Саме його нерідко називають одним із найвпливовіших парфумів в історії.

Diorissimo від Dior

Парфумер Едмон Рудницька присвятив його конвалії — квітці, аромат якої майже неможливо отримати природним шляхом. У результаті з'явився легкий, чистий і дуже жіночний парфум, який десятиліттями не втрачає своїх прихильниць.

L'Air du Temps

Не менш цікавою знахідкою для тих, хто любить класику, став L'Air du Temps від Nina Ricci. Його впізнають за флаконом із двома голубами на кришечці. Аромат з'явився після Другої світової війни й став символом миру та жіночності. Гвоздика, троянда, жасмин, ірис і пряні відтінки створюють тепле звучання, яке поступово розкривається протягом дня.

Arpège від Lanvin

Його історія почалася майже сто років тому, коли дизайнерка Жанна Ланвен замовила аромат як подарунок своїй доньці. У композиції поєднали десятки натуральних нот — від альдегідів і персика до троянди, конвалії, ветиверу та сандалу. Через це парфуми звучать багатошарово і щоразу відкриваються трохи інакше.

Сьогодні такі аромати обирають не лише прихильники вінтажу. Вони подобаються тим, хто втомився від однакових солодких парфумів і хоче, щоб запах запам'ятовувався.

Раніше ми писали про те, що набирають популярності парфуми з нотками Coca-Cola. Цього року вони мають попит, бо дарують унікальний і незабутній аромат.

Також Новини.LIVE повідомляли, які аромати можна придбати на цю осінь. В парфумах в цей період особливо цінуються ваніль, ірис, деревина, амбра або спеції.