Не всі знають про цей прийом: як італійки миють волосся

Миття голови. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Часто причина тьмяного волосся ховається не в шампуні чи масці, а в найпростішій звичці — тому, як саме ми миємо голову. В Італії до догляду за волоссям ставляться майже так само серйозно, як до догляду за шкірою. Для багатьох італійок це не поспішна процедура перед роботою, а кілька хвилин, які вони свідомо присвячують собі.

Про це розповість Новини.LIVE з посиланням на Vogue.mx.

Густе, блискуче волосся давно стало однією з характерних рис італійського стилю. Там із дитинства привчають не лише користуватися хорошими засобами, а й правильно доглядати за шкірою голови. Саме на цьому наголошують фахівці мережі салонів відомого італійського перукаря Россано Ферретті.

Як доглядають за волосся в Італії

За словами експертів, багато людей роблять одну й ту саму помилку: наносять шампунь хаотично або лише на верхню частину голови. Через це окремі ділянки очищуються гірше, а волосся швидше втрачає свіжість.

У салонах Ферретті використовують простий принцип. Шампунь розподіляють не в одному місці, а одразу в кількох точках: біля лоба, на маківці, на обох скронях і в зоні потилиці. Після цього засіб акуратно розносять по всій шкірі голови.

Далі починається найважливіша частина — масаж. Роблять його не нігтями, а подушечками пальців. Рухи мають бути повільними та круговими, без сильного натискання. Такий підхід допомагає покращити кровообіг і дає відчуття легкості після миття. Багато хто помічає, що після такого масажу волосся біля коренів має об'ємніший вигляд.

Ще одна звичка, якої дотримуються італійські майстри, — подвійне очищення. Перший раз шампунь прибирає залишки стайлінгу, пил і шкірний жир. Другий раз вже працює безпосередньо зі шкірою голови та волоссям.

При цьому не потрібно виливати половину флакона. Для першого миття достатньо трохи більшої порції, а для другого — зовсім невеликої кількості засобу.

Окрему увагу радять приділяти змиванню. Якщо поспішати й залишати на шкірі залишки шампуню або кондиціонера, волосся може швидше ставати жирним і втрачати свіжий вигляд.

Саме тому в італійських салонах миття голови не вважають дрібницею. Там переконані, що красиве волосся починається не з укладки чи дорогих засобів, а з правильно очищеної шкіри голови. І кілька додаткових хвилин у ванній іноді дають набагато кращий результат, ніж чергова модна баночка на полиці.

Раніше ми писали про те, як раніше створювалися об'ємні зачіски. Тоді ще обходилися без великої кількості косметики, але все одно вдавалося довше зберегти свіжість волосся.

Також Новини.LIVE повідомляли, як потрібно доглядати за фарбованим волоссям. Прості звички у догляді допоможуть зберігати колір насиченим протягом 2 місяців та більше.