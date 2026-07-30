Не витрачайте гроші: яке осіннє взуття вже втратило актуальність

Яскраві кросівки, різні моделі взуття. Фото: Instagram, magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Ще кілька років тому саме це взуття вважали наймоднішим. Його носили з будь-яким одягом, активно купували й радили стилісти. Але тенденції змінюються, і те, що донедавна здавалося сучасним, сьогодні вже може зробити образ застарілим. Якщо плануєте оновити гардероб, варто звернути увагу на моделі, які поступово виходять із моди.

Новини.LIVE розповість, від якого взуття варто відмовитися.

Взуття, яке втратило актуальність

Передусім це ідеально білі кеди. Не класичні білі кросівки як такі, а саме моделі, які мають надто "стерильний" вигляд — без фактури, кольорових деталей чи цікавих акцентів. Раніше саме така простота була головною перевагою, але зараз вона дедалі частіше здається нудною. У тренді взуття з характером: вінтажний ефект, контрастні елементи, замша або цікаве поєднання матеріалів.

Білі кросівки. Фото з Instagram

Також стилісти радять не робити ставку на кросівки-шкарпетки. Свого часу вони здавалися справжнім проривом завдяки легкості та комфорту, але сьогодні цей силует уже не має актуального вигляду. Особливо якщо поєднувати його з повсякденним одягом. Таке взуття більше асоціюється зі спортивною модою кількарічної давнини, ніж із сучасними образами.

Кросівки-шкарпетки. Фото з Instagram

Ще одна тенденція, яка поступово відходить у минуле, — кислотні кольори. Яскраво-зелені, неоново-рожеві чи помаранчеві вставки вже не мають такого ефекту, як раніше. Зараз дизайнери дедалі частіше віддають перевагу спокійним, природним відтінкам, які легко поєднуються з різними речами.

Яскраві кросівки. Фото з Instagram

Сьогодні головний акцент — не на тому, щоб привернути увагу будь-якою ціною, а на якості, продуманих деталях і речах, які залишаються актуальними довше одного сезону. Саме тому стримане, добре підібране взуття зараз має набагато сучасніший вигляд, ніж моделі, які ще кілька років тому були справжнім хітом.

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