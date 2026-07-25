Не поспішайте ховати цю спідницю: вона знову стала головним трендом літа

Дівчата в трендових спідницях. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Минулого літа спідниця bubble стала справжнім відкриттям для модниць, а цього сезону вона повернулася вже в новому виконанні. Бренди не відмовилися від впізнаваного силуету, але додали більше цікавих деталей, фактур і кольорів. Тож цього літа вибір став значно ширшим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Elle.

Яку спідницю носять модниці цього літа

Bubble легко впізнати за об'ємним округлим подолом, який і створює той самий ефект "бульбашки". Попри незвичний крій, ця модель виявилася напрочуд зручною. Вона не облягає ноги, дозволяє почуватися комфортно навіть у спекотні дні та додає образу легкості.

Якщо торік найбільшу популярність мали короткі білі спідниці, то зараз дизайнери помітно розширили асортимент. У нових колекціях можна знайти моделі різної довжини, кольору та фактури, тому підібрати варіант під власний стиль стало значно простіше.

Balenciaga зробив ставку на насичений зелений колір і виразний об'єм у зоні стегон. Calvin Klein представив чорні сатинові моделі, які красиво переливаються під час руху. У Christian Dior залишили світлу палітру, але змінили крій, додавши асиметричний поділ.

Christian Dior. Фото з Elle

Змінилася не лише форма, а й довжина. Bubble тепер можна побачити не тільки у форматі міні. На подіумах було чимало моделей міді та максі, які мають більш стриманий вигляд і легко впишуться навіть у повсякденний гардероб.

Втім, короткі варіанти теж нікуди не зникли. У N°21 показали ультракороткі моделі для сміливих літніх образів. Zomer зробив ставку на насичений синій колір і принти, а Sacai представив незвичну інтерпретацію з костюмної тканини та об'ємним підгорнутим подолом.

N°21. Фото з Elle

Підібрати верх до такої спідниці зовсім нескладно. Вона має гарний вигляд зі звичайною білою футболкою, базовим топом або майкою. Якщо хочеться більш елегантного образу, достатньо додати жакет, жилет чи лаконічну сорочку. Не менш вдало bubble поєднується з легкими блузами, особливо якщо заправити їх усередину.

Mossi. Фото з Elle

Саме завдяки такій універсальності цей фасон і далі залишається серед найпомітніших літніх трендів. Незвичний крій сам по собі привертає увагу, тому навіть із простими базовими речами образ з цією спідницею матиме сучасний вигляд.

Раніше ми писали про те, яку спідницю модниці розглядають для себе як гарну альтернативу джинсам у 2026 році. Підкажимо, як правильно її стилізувати.

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