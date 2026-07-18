Не поспішайте ховати літній одяг: ці речі знадобляться восени

Трендові речі в літніх образах. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Наприкінці літа гардероб майже непомітно починає змінюватися. Улюблені сарафани, пляжні комплекти та зовсім відкриті речі ще залишаються актуальними, але все частіше хочеться одягнути щось більш стримане. При цьому повністю оновлювати гардероб немає жодної потреби. Достатньо кількох простих замін, щоб образ мав доречний вигляд і в серпні, і з настанням перших прохолодних днів.

Новини.LIVE з посиланням на Who What Wear розповість, які речі допоможуть легко перейти від літніх образів до осінніх.

Які літні речі знадобляться восени

Не поспішайте прибирати літній одяг. Більшість речей можна носити й далі, якщо трохи змінити акценти.

Однією з найкращих покупок для цього періоду стане одяг з органзи. Легка напівпрозора тканина не додає зайвого тепла, але буде мати набагато елегантніший вигляд за звичайні бавовняні речі. Блузи, сорочки чи спідниці з органзи легко комбінуються як із джинсами, так і зі спокійними класичними брюками.

Не менш вдалий варіант — майка з V-подібним вирізом. Вона краще працює в образах, ніж звичайні спортивні моделі, і добре поєднується з жакетами, сорочками або легкими кардиганами. Така річ стане основою багатьох образів у перехідний сезон.

Майка з V-подібним вирізом. Фото з Instagram

Ще одна проста заміна — сукня з цікавим принтом. Якщо влітку переважають яскраві квіткові мотиви, то ближче до осені доречніші будуть більш спокійні малюнки або геометрія. Завдяки цьому навіть знайомий фасон має сучасніший вигляд.

Окремої уваги заслуговує довга шовкова сорочка на ґудзиках. Вона однаково добре працює і як самостійна річ, і як легкий верхній шар поверх топа чи майки. Такий варіант особливо зручний у дні, коли вранці вже прохолодніше, а вдень ще спекотно.

Коли мова заходить про джинси, варто придивитися до темних відтінків деніму. Саме вони поступово витісняють світло-блакитні моделі наприкінці літа. Темний денім універсальний, легко поєднується з базовими речами та додає образу завершеності.

Темні джинси. Фото з Instagram

Для того щоб освіжити гардероб перед осінню, не потрібно витрачати великі суми. Кілька продуманих оновлень допоможуть інакше поглянути на звичні речі та адаптувати літні образи до нового сезону.

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