Не лише плетені: Андре Тан вказав на сумки, які зараз на піку популярності

Андре Тан. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Влітку сумка давно перестала бути просто практичною річчю. Саме вона часто стає головним акцентом усього образу, тому до вибору цього аксесуара варто поставитися уважніше. Український дизайнер Андре Тан поділився моделями, які цього сезону будуть актуальними, а також попередив, які покупки варто відкласти.

Новини.LIVE розповість про модні сумки детальніше.

Які сумки цього літа купують найчастіше

Цього літа в тренді залишаються плетені сумки. Але якщо раніше достатньо було будь-якої моделі з рафії чи соломи, то зараз варто придивитися до більш цікавих варіантів. У моді незвичайне плетіння, яке нагадує ручну роботу та робить аксесуар дорожчим на вигляд. Саме такі сумки зараз найчастіше можна побачити у нових колекціях відомих брендів.

Біла плетена сумка. Фото з Instagram

Не менш актуальними стали тканинні моделі. Багато хто досі ставиться до них скептично, хоча дарма. Андре Тан радить звернути увагу на сумки зі смужкою або помітним принтом. Вони легко додають образу характеру і чудово поєднуються навіть із базовими речами, які є майже в кожному гардеробі.

Тим, хто любить більш елегантний стиль, дизайнер рекомендує практичні сумки-мішечки. Вони мають легкий та невимушений вигляд, а завдяки довгим ручкам ще й візуально роблять силует стрункішим.

Практична сумка-мішечок. Фото з Instagram

Якщо ж потрібна одна сумка буквально на всі випадки життя, найкращим вибором стане класична прямокутна модель. Вона однаково доречна буде і з повсякденними речами, і з більш стриманими або святковими образами.

Класична прямокутна модель. Фото з Instagram

Не зникають із літніх трендів і сумки-кошики. Їх давно вважають невіддільною частиною теплого сезону. Вони ідеально підійдуть для відпочинку біля моря, прогулянки містом чи заміські поїздки.

Сумка-кошик. Фото з Instagram

На завершення Андре Тан порадив не скуповувати одразу кілька модних моделей лише тому, що вони зараз популярні. Значно розумніше знайти одну якісну сумку, яка справді подобається і легко поєднується з більшістю речей. Така покупка прослужить довше і не втратить актуальності вже за кілька місяців.

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