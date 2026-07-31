Не ботфорти й не жокейські: які саме чоботи будуть популярні восени

Жокейські сапоги. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Мода любить повертати знакові речі, але не кожне повернення стає справжньою подією. Цієї осені саме так сталося з Pirate Boots від Vivienne Westwood. Чоботи, які вперше побачили світ ще на початку 1980-х, знову опинилися серед найобговорюванішого взуття сезону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Культова модель взуття знову підкорила модний світ

Складно повірити, але історія Pirate Boots почалася понад чотири десятиліття тому. У 1981 році Вів'єн Вествуд представила колекцію Pirate, яка стала переломним моментом у її кар'єрі. Саме тоді дизайнерка разом із Малкольмом Маклареном показала образи, натхненні морськими пригодами, свободою та бунтарським настроєм. Однією з головних деталей колекції стали шкіряні чоботи з широкою халявою, які швидко перетворилися на впізнаваний символ бренду.

Показ збігся ще й зі змінами у знаменитому магазині дизайнерки на Kings Road у Лондоні. Він отримав нову назву Worlds End і був оформлений у стилі піратського корабля, що лише підкреслювало концепцію колекції.

Vivienne Westwood, осінь-зима 1981/1982. Фото з Vogue

Після дебюту Pirate Boots не стали миттєвим хітом. Їхній справжній зоряний час настав трохи пізніше, коли модель почали носити знаменитості. Однією з найвідоміших прихильниць стала Кейт Мосс.

На початку 2000-х ці чоботи регулярно з'являлися в її повсякденних образах і швидко стали асоціюватися з невимушеним британським стилем. Навіть через багато років супермодель не відмовилася від цієї естетики, обираючи схожі моделі, створені за мотивами оригінального дизайну.

Кейт Мосс, 2016 рік. Фото з Vogue

Не менш важливу роль у популярності Pirate Boots відіграла й Сієнна Міллер. У період, коли стиль бохо переживав справжній розквіт, акторка часто поєднувала ці чоботи із сукнями, жакетами та об'ємними пальтами. Саме її виходи багато хто й сьогодні згадує, коли говорить про культову моду 2000-х.

Сієнна Міллер, 2008 рік. Фото з Vogue

Тепер історія повторюється. Після показу Celine весна-літо 2027 інтерес до архівної моделі різко зріс. За даними платформи Lyst, попит на Pirate Boots за останній рік збільшився на 33%. Це ще раз доводить, що знакові речі не мають терміну придатності — вони просто чекають свого моменту.

Раніше ми писали про те, яке взуття втратить актуальність вже цієї осені. Навіть зараз ці моделі вже можна не носити.

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