Найвідоміші аромати Джорджіо Армані, що стали класикою

Джорджіо Армані та його парфуми. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Ім'я Джорджіо Армані, який сьогодні б, 11 липня, відзначав свій День Народження, давно стало синонімом бездоганного смаку. Його речі носили голлівудські зірки, політики та люди, які цінують стриману розкіш. Хоча дизайнера не стало у вересні 2025 року, його модний дім і сьогодні залишається одним із найвпливовіших у світі.

Новини.LIVE розповість детальніше про спадщину Джорджіо Армані.

Армані змінив не лише моду, а й ставлення до неї. Він довів, що елегантність може бути простою, а дорогий образ — не обов'язково перевантаженим деталями. Та окрім одягу, окреме місце в історії бренду займають аромати. Деякі з них уже давно стали справжньою класикою.

Giorgio Armani My Way

Цей аромат створили у 2020 році парфумери Карлос Бенаїм та Бруно Йованович. Він швидко завоював популярність серед жінок, які люблять легкі, жіночні та життєрадісні композиції.

Першими відчуваються свіжі цитрусові ноти бергамота разом із квітковими відтінками флердоранжу. Потім аромат стає більш ніжним завдяки жасмину та туберозі. У фіналі розкриваються ваніль, кедр і мускус, які залишають приємний шлейф на шкірі. My Way звучить дуже легко, але при цьому добре запам'ятовується.

Giorgio Armani Acqua di Gioia

Це один із тих ароматів, який у багатьох асоціюється з відпочинком біля моря та теплими сонячними днями. Він свіжий, чистий і водночас доволі чуттєвий.

На старті відчуваються лимон і прохолодна м'ята. Трохи пізніше до них приєднуються жасмин, півонія та легка гострота рожевого перцю. Завершують композицію солодкі нотки цукру, деревний кедр і лабданум. Саме завдяки такому поєднанню аромат може звучати по-різному залежно від сезону та погоди.

Giorgio Armani Sì Passione Intense

Для тих, хто любить більш насичені та емоційні парфуми, варто звернути увагу саме на цей варіант. Sì Passione Intense має яскравий характер і створений для жінок, які не бояться привертати до себе увагу. У композиції переплітаються фруктові, квіткові та теплі деревні акорди. Аромат поступово розкривається на шкірі, залишаючи глибокий і стійкий шлейф. Особливу увагу привертає й флакон — насичено-червоний, із плавним переходом кольору, який добре передає настрій самого парфуму.

Минуло вже багато років від появи цих ароматів, але вони досі не втрачають популярності. Саме такі речі й залишаються справжньою спадщиною Джорджіо Армані — поза модними сезонами та швидкоплинними трендами.

Раніше ми писали про бюджетні альтернативи нішевих ароматів. Їх аромат дивує тим, як розкривається на шкірі.

Також Новини.LIVE повідомляли про парфуми, які відрізняються особливим шлейфом, який неможливо забути. Потрібно лише звернути увагу на деякі окремі ноти в парфумах.