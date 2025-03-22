Як носити чорні колготки та білі балетки — тренди 2025

Чорні туфлі. Фото: Freepik

Поєднання чорного й білого — це позачасова класика, яку цінують за стриманість, елегантність та простоту. Та коли йдеться про взуття й колготки, саме це поєднання часто викликає суперечки. Довгий час вважалося, що чорні колготки з білими балетками мають дивний вигляд, а білі колготки з чорним взуттям — надто контрастно й незграбно. Але сучасна мода має інший погляд.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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У 2000-х класичні білі туфлі були невід’ємною частиною гардероба — їх носили з джинсами, піджаками, сукнями. Сьогодні ж їм дали нове життя, додаючи до образів чорні колготки — від прозорих до щільних, від гладких до мереживних. Це поєднання має стильний, помітний та дуже сучасний вигляд.

Найгармонійніше такий дует має вигляд з балетками Mary Jane — вони прекрасно пасують до бежевого тренча чи пальта в насичених відтінках. Якщо шукаєте щось менш класичне, зверніть увагу на модну тенденцію — носити замість колготок чорні високі шкарпетки з білими туфлями на маленькому підборі й загостреним носком. Такий образ точно не залишиться непоміченим.

Стильний образ з балетками. Фото: Vogue

Білі колготки + чорні туфлі

Цей варіант має свою особливу естетику — в ньому відчувається нотка наївності, легкості та водночас витонченості. Білі колготки у поєднанні з чорними балетками чудово підходять як для повсякденного образу, так і для створення стильного, трохи романтичного лука. Наприклад, спробуйте поєднати такі колготки з короткими джинсовими шортами, смугастим лонгслівом, білим беретом — і отримаєте образ, що нагадує сучасну Алісу в Дивокраї.

Білі колготи під чорне взуття. Фото: Vogue

А якщо хочеться більш стриманого стилю — обирайте взуття на невисокому підборі та доповнюйте образ класичним тренчем. До речі, додавання деталей, таких як блискітки чи платформи, зробить образ ще яскравішим.

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