Важливі деталі: як правильно вибрати перші золоті сережки дитині

Діти з гарними сережками. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Перші золоті сережки для дитини — це не просто прикраса, яку дарують на пам’ять. Дитина може носити їх щодня, тому під час вибору важливо думати не лише про дизайн, а й про вагу, застібку та матеріал.

Новини.LIVE розповість, на які деталі варто звернути увагу батькам.

Якими мають бути перші сережки

Дитячі прикраси батьки насамперед обирають за привабливий дизайн, але це має буи далеко не найважливіший критерій. Маленька дитина багато рухається, грається, чіпає волосся та одяг, тому сережки не повинні заважати їй у повсякденному житті.

Насамперед варто придивитися до ваги. Для перших сережок краще вибирати невеликі й легкі моделі без довгих підвісок та деталей, які можуть чіплятися за светр, шарф або волосся. Гладкі краї теж мають значення: прикраса не повинна дряпати шкіру чи створювати дискомфорт під час сну.

Не менш важлива застібка. Для маленьких дітей часто вибирають пусети з надійною фіксацією або моделі з французьким чи англійським замком. Головне, щоб застібка не розстібалася під час активних ігор і не тиснула на мочку вуха.

Який метал вибрати

Для дитячих прикрас часто обирають золото 585 проби. Але навіть у цьому випадку варто звертати увагу на склад сплаву та реакцію шкіри конкретної дитини. Якщо мочка після проколювання вух ще не загоїлася, краще не експериментувати з важкими сережками, складними формами чи сумнівними сплавами.

Перед покупкою варто також перевірити, чи є у продавця інформація про пробу металу та документи на виріб. Це особливо важливо, якщо сережки купують як подарунок і планують носити їх не один рік.

Квіточки, сердечка чи щось стриманіше

З дизайном усе простіше — тут уже можна орієнтуватися на вік і характер дитини. Маленьким дівчаткам зазвичай подобаються сережки у формі квітів, сердечок, метеликів або з кольоровими вставками. Старша дитина вже може сама сказати, що їй подобається.

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