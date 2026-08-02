Комфортні, стильні й універсальні: джинси Дуа Ліпи підкорили модниць

Джинси, Дуа Ліпа. Фото: magnific, Instagram/dualipa. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Черговий вихід Дуа Ліпи довів, що для стильного образу не обов'язково шукати щось надто складне. Останнім часом співачка дедалі частіше обирає одну й ту саму модель джинсів від лондонського бренду Martine Rose, і схоже, саме вона має всі шанси стати однією з найпомітніших модних покупок 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Джинси, які обирають знаменитості

На перший погляд це звичайні джинси, але саме в цьому і їхня перевага. Вони мають прямий крій, трохи занижену талію та вільну посадку, яка не сковує рухів. Денім здається злегка потертим, а необроблений край додає модної недбалості. Завдяки такому дизайну джинси не обтягують ноги, тому пасують практично до будь-якого стилю.

Дуа Ліпа. Фото з Сosmopolitan

Саме універсальність зробила цю модель такою популярною. Її легко поєднати зі звичайною базовою майкою, білою сорочкою чи жакетом. Якщо додати підбори й лаконічну сумку, образ одразу стає більш елегантним. А з кросівками або лоферами ці джинси матимуть абсолютно невимушений вигляд.

Дуа Ліпа саме так і носить свою улюблену пару — без складних комбінацій. Їй достатнього лише кілька базових речей та акуратних аксесуарів. Саме такі прості рішення зараз дедалі частіше привертають увагу модниць.

Після кількох сезонів, коли всюди домінували дуже широкі baggy-джинси, мода поступово змінюється. На перший план виходять моделі, які залишаються комфортними, але мають більш акуратний силует. Саме тому прямі джинси з легкою вільною посадкою вже називають новою універсальною базою гардероба, яка навряд чи втратить актуальність найближчим часом.

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