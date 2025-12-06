Відео
Україна
Кольори-магніти для успіху — які відтінки обрати у 2026 році

Кольори-магніти для успіху — які відтінки обрати у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 12:45
Які кольори притягнуть успіх у 2026 році — мають бути у гардеробі кожної
Дівчина обирає одяг. Фото: Freepik

Кольори одягу можуть впливати на успіх людини та підсилювати її енергію. У 2026 році у гардероб варто додати кілька відтінків. Вони допоможуть зміцнити впевненість у собі та прокладуть шлях до зростання.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

Які кольори принесуть успіх у 2026 році

Смарагдово-зелений

Такий відтінок у гардеробі допоможе почуватися впевненіше та приймати важливі рішення. Він також буде сприяти як духовному, так й матеріальному зростанню. Смарагдово-зелений символізує оновлення, тож ідеально підійде тим, хто хоче все почати з початку.

Землистий беж

Якщо у 2026 році ви хочете не просто досягнути успіху, а й позбутися стресу, тривоги та зосередитися на важливому, обирайте одяг в кольорі землистий беж. Він допоможе відшукати гармонію та побудувати успішну кар'єру.

Які кольори одягу обрати на 2026 рік
Одяг різного кольору. Фото: Freepik

Небесно-блакитний

Такий відтінок варто обирати тим, хто хоче у 2026 році налагодити спілкування з близькими та колегами. Він сприятиме успішним діловим переговорам та налагодженню відкритих стосунків. Крім того, такий колір буде надихати та дасть змогу проявити творчість.

Золотий і теплий жовтий

Ці відтінки наповнять вас оптимізмом. Крім того, вони сприятимуть покращенню фінансового становища та кар'єрному зростанню. Золотий і теплий жовтий примножать багатство та додадуть впевненості у своїх діях.

При цьому у 2026 році варто уникати надто яскравих червоних відтінків. В іншому випадку це може спричинити неспокій та метушню. Також відсуньте на другий план темно-сірий і вугільний одяг. Ці відтінки можуть застопорити на місці на тривалий час. Звичайно, відмовляти повністю від таких кольорів не варто. Достатньо буде обмежити їхню кількість у своєму гардеробі.

Нагадаємо, раніше ми писали про антитренди зими 2026. Ці речі варто замінити актуальнішими моделями.

Також ми розповідали про те, який светр в моді цього сезону. Він додасть образу яскравості.

Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
