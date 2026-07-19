Колагенування брів набирає популярності: що варто знати перед процедурою

Догляд за бровами. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Якщо щодня доводиться вкладати брови гелем або постійно поправляти неслухняні волоски, колагенування може значно спростити цей процес. Після процедури брови довше тримають форму, мають охайніший вигляд, а на ранковий догляд потрібно буквально кілька хвилин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Як проводиться колагенування брів

Назва трохи вводить в оману. Насправді під час процедури волоски не насичують чистим колагеном. Майстер використовує спеціальні засоби, які допомагають змінити напрямок росту волосків і зафіксувати їх у потрібному положенні. До складу таких продуктів можуть входити гідролізований колаген, кератин, амінокислоти, пантенол та інші доглядові компоненти.

Усе відбувається в кілька етапів:

Спочатку волоски роблять більш податливими, потім акуратно вкладають у потрібному напрямку та закріплюють результат. Наприкінці наносять доглядовий засіб. Після цього брови виглядають більш акуратними, а волоски лежать в одному напрямку. У більшості випадків вранці їх достатньо лише злегка розчесати.

Чим відрізняється колагенування брів від ламінування

Часто можна почути, що колагенування й ламінування — це різні процедури. Насправді принцип у них майже однаковий. І в першому, і в другому випадку волоски розм'якшують спеціальними складами, надають їм потрібної форми та фіксують її.

Різниця здебільшого полягає в засобах, які використовуються під час процедури. Для колагенування виробники нерідко додають більше компонентів, що доглядають за волосками та допомагають уникнути їх пересушування.

На практиці набагато важливіше, хто виконує процедуру і якими матеріалами працює. Саме від цього найчастіше залежить кінцевий результат.

Найчастіше колагенування обирають люди, у яких брови густі, але волоски ростуть у різних напрямках і погано піддаються укладанню. Воно також підходить тим, хто любить природний вигляд брів і не хоче щодня користуватися гелем або воском.

Найкраще ефект помітний на густих натуральних бровах. Але якщо волосків від природи небагато або між ними є великі прогалини, колагенування не зробить брови густішими. Процедура лише укладає ті волоски, які вже є. У таких випадках додатково можуть знадобитися фарбування або інші способи корекції.

Також краще перенести запис до майстра, якщо в зоні брів є подразнення, висипання, пошкодження шкіри або загострилися дерматологічні захворювання.

Зазвичай результат зберігається від чотирьох до восьми тижнів. Потім волоски поступово повертаються до свого природного положення, і ефект сходить без різких змін.

В цілому, якщо не хочеться щоранку витрачати час на укладання брів, колагенування може стати гарним варіантом.

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