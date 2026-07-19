Колагенування брів набирає популярності: що варто знати перед процедурою
Якщо щодня доводиться вкладати брови гелем або постійно поправляти неслухняні волоски, колагенування може значно спростити цей процес. Після процедури брови довше тримають форму, мають охайніший вигляд, а на ранковий догляд потрібно буквально кілька хвилин.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.
Як проводиться колагенування брів
Назва трохи вводить в оману. Насправді під час процедури волоски не насичують чистим колагеном. Майстер використовує спеціальні засоби, які допомагають змінити напрямок росту волосків і зафіксувати їх у потрібному положенні. До складу таких продуктів можуть входити гідролізований колаген, кератин, амінокислоти, пантенол та інші доглядові компоненти.
Усе відбувається в кілька етапів:
- Спочатку волоски роблять більш податливими, потім акуратно вкладають у потрібному напрямку та закріплюють результат.
- Наприкінці наносять доглядовий засіб. Після цього брови виглядають більш акуратними, а волоски лежать в одному напрямку. У більшості випадків вранці їх достатньо лише злегка розчесати.
Чим відрізняється колагенування брів від ламінування
Часто можна почути, що колагенування й ламінування — це різні процедури. Насправді принцип у них майже однаковий. І в першому, і в другому випадку волоски розм'якшують спеціальними складами, надають їм потрібної форми та фіксують її.
Різниця здебільшого полягає в засобах, які використовуються під час процедури. Для колагенування виробники нерідко додають більше компонентів, що доглядають за волосками та допомагають уникнути їх пересушування.
На практиці набагато важливіше, хто виконує процедуру і якими матеріалами працює. Саме від цього найчастіше залежить кінцевий результат.
@taylor_ginsberg
And we’re backkk for some more ‘Maneater Brows’ since you all loved them so much the first time 🥵 @Carli Dugan #eyebrows #esthetician #brows #browlamination #foryoupage #salon♬ maneater - 🎸🪩
Найчастіше колагенування обирають люди, у яких брови густі, але волоски ростуть у різних напрямках і погано піддаються укладанню. Воно також підходить тим, хто любить природний вигляд брів і не хоче щодня користуватися гелем або воском.
Найкраще ефект помітний на густих натуральних бровах. Але якщо волосків від природи небагато або між ними є великі прогалини, колагенування не зробить брови густішими. Процедура лише укладає ті волоски, які вже є. У таких випадках додатково можуть знадобитися фарбування або інші способи корекції.
Також краще перенести запис до майстра, якщо в зоні брів є подразнення, висипання, пошкодження шкіри або загострилися дерматологічні захворювання.
Зазвичай результат зберігається від чотирьох до восьми тижнів. Потім волоски поступово повертаються до свого природного положення, і ефект сходить без різких змін.
В цілому, якщо не хочеться щоранку витрачати час на укладання брів, колагенування може стати гарним варіантом.
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