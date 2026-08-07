Ідеальні перли більше не в тренді: що обирають модниці у 2026 році

Прикраса з перлин, дівчина з гарними сережками та намистом. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Перли більше не прагнуть бути ідеальними. Саме нерівні, химерні форми цього літа привертають найбільше уваги в прикрасах, адже дизайнери дедалі частіше відмовляються від симетрії на користь природності.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість, чому барокові перлини знову опинилися в центрі ювелірної моди та як їх носять сьогодні.

Головна прикраса цього літа

Ще донедавна під час вибору перлів головною перевагою вважалася бездоганно кругла форма. Такі прикраси десятиліттями були ознакою класичної елегантності й залишалися майже незмінними. Але мода рідко стоїть на місці. Сьогодні вона дедалі більше цінує речі, які мають власний характер.

Саме тому барокові перлини, які в Італії часто називають scaramazze, знову викликають інтерес. Кожна з них формується по-своєму, тому знайти дві абсолютно однакові практично неможливо. В одній можна побачити обриси краплі, інша нагадує маленьку скульптуру, а третя взагалі не схожа ні на що знайоме. Така непередбачуваність і стала їхньою головною перевагою.

Pandora. Фото з Vogue

Французька дизайнерка Віктуар де Кастеллан, яка багато років працює з високим ювелірним мистецтвом, стверджує, що саме природна асиметрія робить прикрасу живою та оригінальною. Подібної думки дотримуються й інші дизайнери: недосконалість більше не вважають вадою, навпаки — вона створює індивідуальність.

Tous. Фото з Vogue

Барокові перлини мають і цікаву історію. Колись через незвичну форму їх цінували менше, ніж ідеально круглі. Згодом усе змінилося. Ювеліри побачили в них можливість створювати прикраси, які неможливо повторити. Сьогодні саме це приваблює покупців.

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