Японський педикюр: тренд, який поєднує красу та догляд

Педикюр. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Японський педикюр стрімко набирає популярності. Якщо ще недавно про нього знали переважно прихильники японського манікюру, то тепер цю процедуру все частіше обирають і для догляду за стопами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Woman and Home.

Трендовий японський педикюр — який він має вигляд

Головна особливість японського педикюру полягає в тому, що він не передбачає нанесення кольорового лаку чи гель-лаку. Натомість акцент роблять на здоров'ї нігтів. Після процедури вони мають доглянутий вигляд, природний блиск і не потребують декоративного покриття.

За словами каліфорнійської майстрині педикюру та засновниці мережі салонів краси Хуаніти Хубер-Міллет, ця методика прийшла з Японії та спрямована на відновлення нігтьової пластини. Для цього використовують спеціальні пасти з мінералами, а поверхню нігтів полірують до м'якого природного сяйва. Крім цього, під час процедури приділяють увагу догляду за шкірою стоп, тому результат помітний не лише на нігтях.

Фахівчиня пояснила, що сьогодні люди все частіше хочуть не приховати недоліки під кількома шарами покриття, а зробити власні нігті міцнішими та здоровішими. Саме тому інтерес до таких процедур постійно зростає.

Цей тренд добре вписується у сучасний підхід до краси. Як і в догляді за шкірою чи макіяжі, дедалі більше людей обирають натуральність. Доглянуті нігті без яскравого кольору вже не сприймаються як щось незвичне — навпаки, це стає ознакою якісного догляду.

Перед процедурою не потрібна складна підготовка. Якщо на нігтях є звичайний лак, його краще зняти самостійно. Гель-лак видалить майстер безпосередньо перед початком роботи. За кілька днів до візиту варто регулярно користуватися зволожувальним кремом для стоп, щоб шкіра була м'якшою. На цьому підготовка фактично закінчується.

Якщо ж гель-лак знімали зовсім недавно, достатньо просто сказати про це майстру. Це допоможе правильно підібрати догляд і зробити процедуру максимально корисною для нігтів.

Раніше ми писали про те, який педикюр найкраще доповнить образи зрілих жінок. Зокрема, потрібно звернути увагу на окремі кольори.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи рекомендують фахівці робити педикюр тим, то носить переважно закрите взуття. Про ноги обов'язково потрібно дбати.