Який образ обрати на "Вирій" 2026: натхнення для модниць
До другого фестивалю "Вирій" залишається зовсім небагато часу, а це означає, що саме зараз багато хто починає продумувати свій образ. Це один із тих фестивалів, де одяг давно перестав бути просто красивою картинкою. Тут він допомагає передати настрій, характер і власне бачення української культури.
Розповідає Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу.
Минулого року стало зрозуміло, що класична вишиванка — далеко не єдиний варіант. Гості набагато частіше обирали сучасні речі з етнічними деталями, поєднуючи натуральні тканини, природні кольори та прикраси, натхненні українськими традиціями. Саме такий підхід і став основою стилю modern ethno.
Що вдягнути на "Вирій"
У новому сезоні ця ідея нікуди не зникає, але стає сміливішою. Організатори й надалі пропонують шукати баланс між українською спадщиною та сучасною модою, однак цього року образи можуть бути більш експериментальними. Доречними будуть багатошарові комплекти, речі різних фактур, асиметричний крій і ручна робота.
Якщо говорити про кольори, то найкраще працюватимуть теплі природні відтінки. Молочний, кремовий, пісочний, теракотовий, оливковий, шоколадний чи карамельний легко поєднуються між собою й добре передають загальний настрій фестивалю.
При цьому зовсім не обов'язково повністю перебудовувати гардероб. Достатньо додати кілька деталей із етнічним характером. Це може бути пояс, стилізований комір, хустка, прикраса або будь-який аксесуар, що перегукується з українськими символами чи природними мотивами.
Саме аксесуари цього року можуть стати головною частиною образу. Великі сережки, багатошарові намиста, прикраси для волосся, плетені сумки, текстильні елементи та вироби з дерева чи натурального каміння допоможуть зробити навіть простий комплект більш цікавим.
У Monpacie відзначають, що дедалі більше людей віддають перевагу прикрасам, зробленим власноруч або створеним спеціально під конкретний образ. Особливо популярними залишаються намиста, браслети та підвіски з бісеру, дерева й етнічних символів.
Тим, хто не любить складні поєднання, можна скористатися простим принципом. Взяти за основу звичайний сучасний одяг і доповнити його одним виразним акцентом. Наприклад, біла сорочка, джинси та масивне намисто вже створюють потрібний настрій. Лляна сукня теж легко перетворюється на фестивальний образ, якщо додати плетену сумку й прикраси ручної роботи.
"Вирій" завжди був місцем, де не існує єдиного правильного дрес-коду. Тут більше цінують не дорогий одяг, а щирість і власне бачення. Саме тому найкращий образ — той, у якому людина почувається собою й водночас знаходить сучасний спосіб розповісти про свій зв'язок з українською культурою.
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