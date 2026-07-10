Який образ обрати на "Вирій" 2026: натхнення для модниць

Стильні аксесуари. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

До другого фестивалю "Вирій" залишається зовсім небагато часу, а це означає, що саме зараз багато хто починає продумувати свій образ. Це один із тих фестивалів, де одяг давно перестав бути просто красивою картинкою. Тут він допомагає передати настрій, характер і власне бачення української культури.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу.

Минулого року стало зрозуміло, що класична вишиванка — далеко не єдиний варіант. Гості набагато частіше обирали сучасні речі з етнічними деталями, поєднуючи натуральні тканини, природні кольори та прикраси, натхненні українськими традиціями. Саме такий підхід і став основою стилю modern ethno.

Що вдягнути на "Вирій"

У новому сезоні ця ідея нікуди не зникає, але стає сміливішою. Організатори й надалі пропонують шукати баланс між українською спадщиною та сучасною модою, однак цього року образи можуть бути більш експериментальними. Доречними будуть багатошарові комплекти, речі різних фактур, асиметричний крій і ручна робота.

Чоловічий пояс. Фото від пресслужби

Якщо говорити про кольори, то найкраще працюватимуть теплі природні відтінки. Молочний, кремовий, пісочний, теракотовий, оливковий, шоколадний чи карамельний легко поєднуються між собою й добре передають загальний настрій фестивалю.

При цьому зовсім не обов'язково повністю перебудовувати гардероб. Достатньо додати кілька деталей із етнічним характером. Це може бути пояс, стилізований комір, хустка, прикраса або будь-який аксесуар, що перегукується з українськими символами чи природними мотивами.

Стильна прикраса. Фото від пресслужби

Саме аксесуари цього року можуть стати головною частиною образу. Великі сережки, багатошарові намиста, прикраси для волосся, плетені сумки, текстильні елементи та вироби з дерева чи натурального каміння допоможуть зробити навіть простий комплект більш цікавим.

У Monpacie відзначають, що дедалі більше людей віддають перевагу прикрасам, зробленим власноруч або створеним спеціально під конкретний образ. Особливо популярними залишаються намиста, браслети та підвіски з бісеру, дерева й етнічних символів.

Багатошарове намисто. Фото від пресслужби

Тим, хто не любить складні поєднання, можна скористатися простим принципом. Взяти за основу звичайний сучасний одяг і доповнити його одним виразним акцентом. Наприклад, біла сорочка, джинси та масивне намисто вже створюють потрібний настрій. Лляна сукня теж легко перетворюється на фестивальний образ, якщо додати плетену сумку й прикраси ручної роботи.

"Вирій" завжди був місцем, де не існує єдиного правильного дрес-коду. Тут більше цінують не дорогий одяг, а щирість і власне бачення. Саме тому найкращий образ — той, у якому людина почувається собою й водночас знаходить сучасний спосіб розповісти про свій зв'язок з українською культурою.

Раніше ми писали про те, що означав головний убір в індіанців. Пір'я в них має своє особливе значення в культурі.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка радянська прикраса, що може бути в кожного вдома, знову в тренді. Сучасні модниці знайшли спосіб вдало стилізувати їх в своїх образах.