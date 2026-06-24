Яка довжина волосся молодить після 50 років: стилісти відповіли

Гарна жінка у зрілому віці. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

З віком змінюється не лише стан волосся, а й те, як воно впливає на зовнішність загалом. Те, що мало гарний вигляд у 30 років, після 50 може вже не давати такого ефекту. І дуже часто справа не в кольорі чи стрижці, а саме в довжині.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Правильно підібране волосся здатне зробити риси обличчя м'якшими, додати свіжості та навіть візуально скинути кілька років. А невдала довжина, навпаки, може підкреслити втому та вікові зміни.

Яка довжина волосся буде ідеальною після 50 років

На думку багатьох перукарів, найкраще після 50 років мати волосся довжиною приблизно до підборіддя, щелепи або трохи нижче плечей. Саме такі стрижки створюють легкість і дозволяють зберегти природний об'єм.

Волосся середньої довжини красиво обрамляє обличчя, відволікає увагу від змін у зоні шиї та нижньої частини щік, а також робить образ більш сучасним. Крім того, за такою довжиною значно простіше доглядати й укладати її щодня.

Жінка з каре до плеч. Фото: magnific

Короткі стрижки теж можуть мати дуже ефектний вигляд. Але тут важливо не перестаратися. Якщо волосся занадто коротке та щільно прилягає до голови, воно часто робить риси обличчя жорсткішими. Натомість легка текстура, подовжений чубчик або пасма біля обличчя додають м'якості та роблять зачіску більш живою.

Жінка у зрілому віці з короткою стрижкою. Фото: magnific

Що стосується дуже довгого волосся, то після 50 років воно підходить далеко не всім. З віком волосся нерідко стає тоншим, втрачає густоту та блиск. Через це довгі прямі пасма можуть візуально обтяжувати образ.

Особливо це помітно, коли волосся не має форми або лежить однією суцільною лінією. У такому випадку воно ніби "тягне" риси обличчя вниз і робить зовнішність більш втомленою.

Ще одна поширена помилка — повна відсутність шарів та об'єму. Рівний зріз по всій довжині не завжди прикрашає зрілих жінок, адже зачіска тоді втрачає рух. Тому під час вибору нової стрижки варто орієнтуватися не на модні тренди чи бажання зберегти максимальну довжину, а на те, і в якому стані волосся.

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