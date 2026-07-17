Дуа Ліпа показала аксесуар, який уже називають майбутньою класикою

Дуа Ліпа зі стильною сумкою. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Після весілля та романтичної подорожі до Італії Дуа Ліпа знову опинилася у центрі уваги модних оглядачів. Але цього разу причина не в розкішних сукнях чи гучних світських виходах. Шанувальники помітили цікаву закономірність: майже в кожному її новому образі з'являється одна й та сама чорна сумка Chanel.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Трендова сумка в образах Дуа Ліпи

Співачка поєднує її з абсолютно різними речами. В один день це широкі джинси та балетки, в інший — легкий мереживний топ чи масивні сандалі. І щоразу ця сумка ідеально завершує весь образ.

Стильний образ Дуа Ліпи. Фото: Getty Images

Не дивно, що стилісти вже називають цю модель однією з найперспективніших сумок наступного року. Вона вперше з'явилася у весняно-літній колекції Chanel 2026, а пізніше її можна було побачити й на показі Cruise 2026/2027.

Сумка від Chanel. Фото з Vogue

Модель виконана з фактурної чорної шкіри та має класичний клапан. Головний акцент — фірмова застібка із двох переплетених літер C, яка давно стала одним із найвідоміших символів модного дому.

Після приходу Матьє Блазі Chanel помітно змінився. Дизайнер зберігає впізнаваний стиль бренду, але додає йому сучасного характеру. Схоже, Дуа Ліпа повністю поділяє цей новий напрямок. Саме тому вона дедалі частіше з'являється у речах французького бренду.

До речі, саме Chanel створив для співачки кутюрну весільну сукню, в якій вона сказала своє "так". І якщо зараз Дуа майже не розлучається із цією чорною сумкою, є всі підстави вважати, що вже зовсім скоро вона стане одним із найпомітніших аксесуарів 2026 року.

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